¡Úºå¿À¡ÛÍèµ¨¤Î²ÝÂê¤Ïà¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥´·¤ìá¡©¡¡ÇËÎö²»¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÎµÚÀî²íµ®¡ÖËÄ¤é¤Þ¤·¤¹¤®¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£º£µ¨¤ÎÃæÆüÀï¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±£²¾¡£±£³ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹à´°Á´Í¥¾¡á¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡££´ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢Ê¡±Ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¸òÂå¤ò·èÃÇ¡££µÈÖ¼ê¡¦È«¤¬¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¾åÎÓ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¡õµÚÀî¤ÎºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¥³¥ó¥Ó¤¬·òºß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æµß±ç¿Ø¤Ë¤ä¤äÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½àÈ÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ïº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£·Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï½½Ê¬¡×¤È¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µåÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£·²óÎ¢¤Î¹¶·âÁ°¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Ç¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£É½¤Î¼éÈ÷¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï°ìÀÆ¤ËÉ÷Á¥¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï²«¿§°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ËÉ»ßºö¤Ç¡¢£²£°£²£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ã»Ò±àÌ¾Êª¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥±é½Ð¡££±£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤«¤é¤ÏÌ¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö²«¿§¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Ö³ä¤ì¤ë²»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÄ¤é¤Þ¤·¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤ÇËÎö²»¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Å«¤ä³ä¤ì¤ë²»¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é´·¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥Éü³è¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤Î±é½Ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µß±ç¿Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Íèµ¨¤ÏÄ´À°¤äÂÐºö¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£