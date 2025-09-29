色選びに迷ったら“ブラウン”！【GU】羽織るだけで即キマる♡「秋色ジャケット」

「ジャケットを新調したいけれど、何色にするか迷っている」という人におすすめなのが、秋らしいブラウンカラー。今年は春夏からトレンドカラーとしても注目されている色なので、洗練された着こなしを作ることができそうです。【GU（ジーユー）】にも、羽織るだけでサマになりそうな秋色ジャケットが展開中。ぜひチェックしてみて。

ヴィンテージ風のブラウンデニムジャケット

【GU】「デニムワークジャケット」\3,990（税込）

ユーロヴィンテージをデザインのアイデアにしたという、こなれ感あるデニムジャケット。フラップ付きのパッチポケットやステッチなど、デザインのディテールにこだわりが感じられます。身幅と袖幅にゆとりがあるシルエットで、さまざまなボトムスとバランスよく着られそうな短めの丈感です。ほどよく厚みのあるデニム生地を使用しているので高見えし、アウターとして長いシーズン活用できそう。

ブラウンデニムで垢抜ける大人カジュアル

白Tシャツ × 黒バギーパンツというモノトーンの組み合わせに、ブラウンのデニムジャケットを羽織った大人カジュアル。ジャケットのゆったりしたシルエットと、バギーパンツの広がりが好バランスです。スタッフのNatsukiさんは、「袖口にはスナップボタンがついていて絞れるようになっています」「袖が丸いシルエットになって可愛かったですよ」と、着方を変えながら使いこなしているよう。気分に合わせて、着こなしのアレンジを楽しむのもよさそうです。

幅広いシーンで着回せるチェック柄ジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

ゆとりのあるシルエットで着回し力が高い、ダブルブレストのブラウンジャケット。トラッドなチェック柄ジャケットは、休日のカジュアルコーデからきちんと感が欲しいオフィスコーデまで、幅広く活躍する予感です。さらっと肩掛けしても、袖を通してきちんと着ても、コーディネートがサマになりそう。同じ柄のショートパンツやタックパンツも展開されているので、セットアップで着こなすのもおすすめです。

遊び心も感じられる上品お出かけコーデ

ふわふわしたフェザーキャミソールと上品なフレアスカートの組み合わせに、チェックジャケットを羽織ったコーディネート。軽やかに揺れるフレアスカートと、かっちりしたチェック柄ジャケットで、きれいめな印象を作っています。スタッフのKumikoさんは、「ジャケットできちんと感もありつつ、フェザーの軽さで遊び心もプラス」と着こなしのポイントを紹介。大人っぽさも遊び心も両立した、秋にぴったりのお出かけコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W