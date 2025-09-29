工藤理子（C）HIROKAZU／集英社

【モデルプレス＝2025/09/29】STU48の工藤理子が、9月29日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）41号の表紙＆巻頭グラビアに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。

◆工藤理子、美バスト開放


同誌で初表紙を飾る工藤は、2019年12月にSTU48二期生として加入。おしゃべり好きなムードメーカーとして、人気を集めている。今号では、美しいバストが輝くキャミソール姿とビキニショットを公開。変わらぬ笑顔と進化した美しいボディを魅せている。

◆櫻井おとの・伊織いおらも登場


そのほか、今号には蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、伊織いお、delaの本多もか、Jams Collectionの水瀬さらら、ラフ×ラフの永松波留らが登場する。（modelpress編集部）

