伊織いお、大胆SEXY衣装に釘付け 美バスト＆ウエスト披露
【モデルプレス＝2025/09/29】グラビアタレントの伊織いおが、9月29日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）41号に登場。大胆な衣装姿で美しいボディを披露している。
【写真】伊織いお、SEXYすぎる大胆ショット
キャッチコピーは「Jカップウエスト55センチの2次元ボディ」の伊織は、2019年建築系専門学校在学中にデビューし「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2019」で優秀賞を受賞。最新DVD「いおはやっぱりイイオンナ」、ファースト写真集「ほどける。」（双葉社）が発売中。
今号では、黒の大胆な衣装姿で美しいバストとウエストを披露。抜群のプロポーションと色気溢れる表情を魅せている。
今号の表紙はSTU48の工藤理子。そのほか、今号には蓬莱舞、櫻井おとの、上西怜、delaの本多もか、Jams Collectionの水瀬さらら、ラフ×ラフの永松波留らが登場する。（modelpress編集部）
◆伊織いお、美ボディ披露
◆表紙はSTU48工藤理子
