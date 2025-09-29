朝倉未来“恋リア”「LOVE RING」櫻井おとの、白ランジェリーから美バスト溢れる
【モデルプレス＝2025/09/29】朝倉未来がMC・プロデューサーを務めるバトル型恋愛サバイバル「LOVE RING（ラブリング）」（DMM TV）に出演したグラビアアイドルの櫻井おとのが、9月29日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）41号に登場。ランジェリー姿で美しいバストを披露している。
【写真】恋リア出演の櫻井おとの、キャミソールから美ボディ披露
「Miss World Japan 2019京都大会」ファイナリストとなり、ミス・介護＆福祉賞を獲得したほか、「女子高生ミスコン2019」ではファイナリストに進出し、モデルプレス賞を受賞。近年では朝倉プロデュースのバトル型恋愛サバイバル「LOVE RING」に出演し話題に。2025年に櫻井おとのに改名し、ジャンルレスに活動の幅を広げている。
今号では、白のランジェリーから美しいバストを披露。また、今号と同時リリース予定の「【大増量】櫻井おとの写真集『Re:Blissful』」では、赤のタンクトップ姿で素肌が輝く美しいボディを魅せている。（modelpress編集部）
今号の表紙はSTU48の工藤理子。そのほか、今号には蓬莱舞、上西怜、delaの本多もか、Jams Collectionの水瀬さらら、ラフ×ラフの永松波留らが登場する。（modelpress編集部）
◆櫻井おとの、美バスト披露
◆表紙はSTU48工藤理子
