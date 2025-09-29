英国才女が日本で「ピーチ姫」に 世界陸上で銀→マリオの世界を大満喫で反響「光り輝いている」
女子200メートルのアミー・ハント
国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。女子200メートルで銀メダルを獲得したアミー・ハント（英国）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫した。
ハントは28日に自身のインスタグラムを更新。「今日はピーチ姫」「ありがとう、ユニバーサルスタジオジャパン」との文面で、大阪のUSJを訪れたことを報告した。
鮮やかなピンクのピーチ姫のTシャツを着た写真や、マリオの世界に入り込める「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で笑みを浮かべる写真などを投稿すると、ファンから様々な声が上がった。
「素晴らしい時間を過ごしているみたいだね できるときに楽しんで！」
「とっても気に入ったわ」
「アミー、相変わらず美しい。素敵な週末を」
「光り輝いてる」
「楽しんで！ 君は最高だ！」
「かわいい」
「わあ、素晴らしい。アミー、別名ピーチ姫ね」
「あなたの笑顔は輝いていて美しい」
ハントは2019年に行われたジュニア大会で200メートル22秒42をマークし、女子18歳以下の世界記録（当時）を樹立。翌年、世界的ファッション誌「ヴォーグ」の「世代を代表する顔」の1人に選出された。2023年には英国の名門ケンブリッジ大を卒業している。
（THE ANSWER編集部）