女子200メートルのアミー・ハント

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。女子200メートルで銀メダルを獲得したアミー・ハント（英国）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫した。

ハントは28日に自身のインスタグラムを更新。「今日はピーチ姫」「ありがとう、ユニバーサルスタジオジャパン」との文面で、大阪のUSJを訪れたことを報告した。

鮮やかなピンクのピーチ姫のTシャツを着た写真や、マリオの世界に入り込める「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で笑みを浮かべる写真などを投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「素晴らしい時間を過ごしているみたいだね できるときに楽しんで！」

「とっても気に入ったわ」

「アミー、相変わらず美しい。素敵な週末を」

「光り輝いてる」

「楽しんで！ 君は最高だ！」

「かわいい」

「わあ、素晴らしい。アミー、別名ピーチ姫ね」

「あなたの笑顔は輝いていて美しい」

ハントは2019年に行われたジュニア大会で200メートル22秒42をマークし、女子18歳以下の世界記録（当時）を樹立。翌年、世界的ファッション誌「ヴォーグ」の「世代を代表する顔」の1人に選出された。2023年には英国の名門ケンブリッジ大を卒業している。



（THE ANSWER編集部）