◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）

巨人の今季３位が確定した。ＤｅＮＡが広島を下して２位を決めた。ヤクルトとの一戦は、先発・横川が初回に２失点するなど４回４失点。だが、８回の１イニングを無失点に封じた大勢投手（２６）が５３ホールドポイント目を挙げて最優秀中継ぎのタイトルを確定させるなど、救援陣は８投手が無失点でつなぐ粘りを見せて延長１２回の末に引き分けに持ち込んだ。１０月１１日から２位ＤｅＮＡと敵地・横浜でクライマックシリーズ（ＣＳ）第１ステージを戦う。

激闘のさなか、無情にも３位が確定した。午後９時３２分、１１回２死の若林の打席中にＤｅＮＡが広島に勝利した。この瞬間、本拠地でＣＳ開催となる逆転２位の可能性が消滅した。延長１２回３時間５６分の熱戦で引き分けた阿部監督は「もうＣＳに向けて切り替えて。けど、ペナントレースあと２試合あるし。そこもきっちりやることやって勝ってＣＳにつなげたい」と下を向かなかった。

前日２７日は横浜で４点を追う９回に打者１１人５安打５得点の大逆転劇でＤｅＮＡに勝利。負ければ３位確定の崖っ縁で踏みとどまった。逆転２位の条件はＤｅＮＡが残り３戦全敗、巨人が残り３戦全勝と引き続き厳しい状況で迎えたこの日の神宮・ヤクルト戦は、中７日で横川が先発した。

ＣＳで山崎、グリフィンに続いて先発として期待される左腕だが、初回に４安打２失点。チームとして初回失点は５試合連続、直近９試合中８度目、９月の月間でみても２１試合目で１５度目。「最近お決まりのように初回に点取られている。取られちゃいけないと思いすぎて取られちゃっているのか、バッテリーがもう少し考えてほしい」と阿部監督が指摘するように立ち上がりが課題になっている。横川は４回４失点で降板と今後に向けて不安を残した。

昨年１５勝３敗の菅野がメジャー移籍。今季は「菅野の穴をどう埋めるか」と掲げて臨んだが、先発陣のやり繰りに苦戦した。２年連続開幕投手の戸郷がここまで７勝９敗、飛躍が期待された井上が４勝８敗、赤星も６勝９敗、田中将が２勝４敗といずれも黒星先行。６勝１敗のグリフィンも故障で定着できなかった。山崎が１１勝４敗とフル回転したが、年間通して先発ローテは試行錯誤が続いた。

それでも、攻撃陣が上向きな点は好材料だ。この日も２点ビハインドから中山の２打席連続適時打で同点に追いつくなど粘り強さが出てきている。ＤｅＮＡに敗れた昨年のＣＳは６試合で計９得点と打線が沈黙。大城卓、坂本、ヘルナンデスが務めた５番打者は計２２打数無安打で４番・岡本が計４つの申告敬遠と勝負を避けられた。だが、今季は得点圏打率３割５分９厘の岸田や勝負強い中山が５番以降にいるのは心強い。

ＣＳ第１Ｓは横浜でＤｅＮＡと対戦する。普段はＧ党が応援する左翼ビジター席がＣＳではＤｅＮＡ応援席になり、巨人応援席は三塁側上段のウィングシートになる。外野席は青一色が予想されるが、何としても突破するしかない。球団初の３位からの日本シリーズ進出、日本一の下克上へチーム、ファンが団結して挑む。

借金１で残り２試合。３０、１０月１日の中日２連戦（東京Ｄ）に向け「最後は東京ドームでしっかり勝つ姿をファンの人に見せないといけない」と阿部監督。悔しさを胸に次の目標に歩み出す。（片岡 優帆）