経営再建中の日産自動車（横浜市）が、サッカーＪ１横浜ＦＭの株の売却を検討していることが２８日、分かった。複数の関係者によると、約７５％の株を保有しており、ＩＴ大手など複数の企業を相手に売却を打診している。交渉がまとまれば、２０２７年を目標とし、クラブを譲渡。１９７２年の創部以来、日本サッカー界をけん引してきた老舗が、クラブ運営に区切りを付ける。

経営不振の日産が横浜ＦＭの経営から手を引く可能性が出てきた。複数の関係者によると、日産は今年に入り、金融筋を通じて複数の企業にクラブ売却について打診したという。年内には候補先の企業を絞り、２７年の売却を目指して交渉を進める。

日産の業績悪化が引き金となった。今年３月期の連結決算では１２・６兆円の売り上げだったが、最終利益は過去最大規模の６７０８億円の赤字に転落した。同第１四半期でも最終損益で１１５８億円の赤字となり、回復の兆しは見えない。５月には大規模なリストラを含める経営再建計画を発表。２４年度比で約５０００億円の削減を目標とし、車両生産工場は横須賀市の追浜など２７年までに１７か所から１０か所へ減らし、連結従業員は全体の約１５％に当たる約２万人を削減する方針を示した。

これを引き金とし、スポーツ事業も削減・縮小の対象となった。今月に入ると、サッカー英プレミアリーグ・マンチェスターＣなどを傘下に持つシティ・フットボール・グループとの１４年から続いていたパートナーシップを解消。保有する横浜国際総合競技場（日産スタジアム）の命名権についても半額以下となる年間５０００万円での更新を横浜市に打診したが、市側は再検討する意向を示している。サポーターからもクラブ運営を不安視する声が高まる中、日産は「これまで通り行う」と沈静化を図った。２４年度決算でクラブは約９００万円の黒字となっている。

日産は日本リーグ時代の１９７２年にサッカー部を創部し、読売クラブ（現・東京Ｖ）と並んでリーグを象徴する存在となった。９３年のＪリーグ開幕はリーグ発足時から加入した「オリジナル１０」として参加。選手は「赤・白・青」のトリコロールカラーのユニホームを身にまとい、多くの日本代表を輩出。歴代２位となる５度のＪ１優勝を飾り、木村和司、井原正巳、中村俊輔、川口能活、中沢佑二ら名選手が所属した。過去一度もＪ２降格がない名門クラブだが、今季は２８日現在、降格圏ギリギリの１７位に低迷。業績悪化の荒波も加わり、身売りが現実味を増した。

◆横浜Ｆ・マリノス マリノスはスペイン語で「船乗り」の意。１９７２年に創部した日産自動車サッカー部が前身。９２年に日産ＦＣ横浜マリノス、９６年に横浜マリノスに改称。９９年２月に横浜フリューゲルスと合併し、横浜Ｆ・マリノスとなった。リーグ優勝５回、ナビスコ杯（現ルヴァン杯）優勝１回、天皇杯優勝７回。ホームタウンは横浜市、横須賀市、大和市。本拠地は日産スタジアム（入場可能数７万１６２４人）。