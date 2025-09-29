◆パ・リーグ オリックス１０―５楽天（２８日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮城は昨季に並ぶ７勝目をつかみ、新たな目標を設定した。「上の２チームは強い。みんなそういう思いを持ってやっている。負けないぞという気持ちで、一致団結して挑めれば」。２年ぶりのＣＳ進出から一夜明けての先発は、５回を１失点。残した余力は、３位からの下克上での日本一へ注ぐつもりだ。

「（規定投球回の）１４３回らへんをチョロチョロしているだけなので」と自己採点は厳しいが、１１勝した２２年に並ぶキャリア最長の１４８回１／３に到達した。今季最終戦にあたる１０月５日の楽天戦（楽天モバイル）で調整登板を挟み、１１日からの日本ハムとのＣＳ第１ステージ（エスコン）へ向かう計画。宮城もチームも、本格的なＣＳモードへ入った。

楽天戦の３年連続勝ち越しを決め、レギュラーシーズンの勝ち越しも決定。「一戦一戦、気を緩めずにやっていく」と岸田監督が見据えた残り５試合は、勝ちパターンの岩崎やマチャドらの状態を整え、ファームから高卒新人の山口らを招集する見通しだ。ソフトバンク、日本ハムの２強に食い込めなかった悔しさをぶつけるＣＳ。果敢に戦える強みが、オリックスにはある。（長田 亨）