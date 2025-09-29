◆米大リーグ レッドソックス―タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

プレーオフ進出を果たしたレッドソックスの吉田正尚外野手は２８日（日本時間２９日）、本拠地で行われたレギュラーシーズン最終戦（対タイガース）に「３番・ＤＨ」で先発。第１打席で右翼席へ先制４号ソロを放った。

相手先発は右腕パダック。吉田はカウント１―０からの２球目。８８マイル（約１４１・６キロ）のチェンジアップを捉えた。秋晴れの空に舞い上がった飛距離３８４フィート（約１１７・０メートル）の打球は、右翼席へ一直線。ダイヤモンドを回ると、マスコット「ウォーリー」の頭部を被り、ベンチで祝福された。２５日のブルージェイズ戦以来となる４号先制ソロで、プレーオフへと向かうチームを活気づけた。

前日の試合の第２打席、吉田はメジャー１２００打席目で、渡米後最速となる１１２・４マイル（１８１キロ）の二塁ライナーを放った。強烈な手応えも打球角度は８度。この日の試合前は「感覚は良かったですけどね。もう少し打球が上がれば良かった。やっぱり、打球角度が（課題）…。ホームラン３本は少ない」と手応えの中にも悔しさをにじませていた矢先。感覚を修正して挑んだ第１打席で、打球角度２４度と理想のスイングを披露した。

直近７試合で５度の複数安打を放ち、調子を上げている吉田について、試合前にコーラ監督は「いいフィニッシュを過ごしている。彼について言えることは、健康なら、生産的であるということ。１年目のマサは、リーグでもトップの左打者の中の１人だった。去年は、肩を痛めて思い通りのシーズンをおくることができなかったが、彼は、ベテランの好打者だ。直近の２週間、打撃面で、彼は落ち着いている」と好調を感じ取っていた。

昨オフの右肩手術で、長期離脱したが、７月９日に復帰後、５５試合に出場。直近の７試合で５度のマルチ安打を放つなど、プレーオフを目前に調子を上げてきた。公式戦ファイナルゲームの一発は、１０月に続くアーチとなった。