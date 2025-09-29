

「ハリー・ポッター」ファンが集まった西武線池袋駅でのイベント＝2025年9月1日（記者撮影）

9月1日午前11時と聞いてピンとくる人が「ハリー・ポッター」の愛好家であることは間違いない。9月はアメリカやヨーロッパの入学シーズン。小説や映画で大人気のハリー・ポッターシリーズでも生徒たちが通うホグワーツ魔法魔術学校の新学期も9月だ。

ロンドンのキングスクロス駅「9と4分の3番線」から生徒たちを乗せた「ホグワーツ特急」が9月1日11時、魔法学校の最寄り駅「ホグズミード駅」に向けて出発する。そのため、毎年9月1日にはハリー・ポッターファンが世界中からキングスクロス駅に集まり、午前11時の到来をカウントダウンで楽しむ。

池袋駅からホグワーツへ

そんな9月1日を祝うカウントダウンイベントが東京でも開催された。舞台は西武線の池袋駅である。

映画ハリー・ポッターシリーズ制作の舞台裏を体験できる施設「ワーナー・ブラザース・スタジオツアー東京−メイキング・オブ・ハリー・ポッター（スタジオツアー東京）」はかつて西武ホールディングスが運営していた遊園地「としまえん」の跡地に建てられた。

西武HDは地主として地代収入を得ていることに加え、スタジオツアー東京の来場者が増えれば、交通アクセス手段である西武線の収入も増えるだけに、同社としてもスタジオツアー東京の盛り上げに協力を惜しまない。池袋駅の1番線ホームにはキングスクロス駅の9と4分の3番線を思わせる意匠を施し、映画で使われた時計のレプリカも飾られている。

イベントには約50人のハリー・ポッターファンが参加した。

誰もが思い思いの衣装を着飾り、登場人物になりきっている。10時46分、7番ホームにハリー・ポッターのラッピング列車がゆっくりと入線した。そして、10時59分、司会者の掛け声とともにカウントダウンが始まった。11時ジャスト、ファンたちは「バック・トゥ・ホグワーツ」と大きな掛け声をあげて、列車に乗り込んだ。11時04分に列車はスタジオツアー東京の最寄り駅である豊島園駅に向けて出発した。

スタジオツアー東京に到着したファンたちは魔法学校の大広間を思わせるフードホールのテーブルで魔法界の人気ドリンク「パンプキンジュース」で乾杯した。両親に連れられハリーのコスチュームで参加した8歳の男の子は「すごく楽しい」と目を輝かせていた。ハリー・ポッターの映画はすべて見たという。

「魔法の杖」振ってから株価急騰？

スタジオツアー東京のオープンは2023年6月16日である。開業1カ月前の5月16日、豊島園駅ではラッピング列車の出発式が開催され、魔法学校のコスチュームを身にまとった西武HDの後藤高志CEOが、魔法の杖を振って出発の合図を送った。「“前進”の意味を込めた」――。後藤CEOは、出発式後の囲み取材で、魔法の杖を振る仕草にこんな意味を込めたことを明かした。



西武線豊島園駅での「ハリー・ポッター」ラッピング列車出発式で、魔法の杖を振る西武HDの後藤高志CEO（右）ら＝2023年5月16日（記者撮影）

その後、西武HDの株価が急騰した。2023年5月16日の終値は1552円だった。しばらくはこの水準で推移していたが、11月頃から上がり始め、今年9月26日時点の株価は5465円。3.5倍に値上がりしているのだ。この期間の日経平均株価は2023年5月16日の2万9842円から今年9月26日には4万5354円と1.5倍に拡大しているが、西武HDの値上がり率はそれをはるかに上回る。

株価急騰の理由はいくつかある。まず、2023年5月11日に発表された2022年度決算である。コロナ禍による営業赤字を脱し、続く2023年度も増益予想であることが示された。決算と同時に中期経営計画の進捗状況も発表され、不動産事業は保有中心のビジネスモデルから脱却し、不動産を売却して得た資金でさらなる不動産開発を行うという回転型モデルへの転換が順調に進んでいることが示された。

11月9日には2023年度第2四半期決算が発表された。第2四半期の営業利益は期初予想を大きく上回る318億円となり、通期予想の360億円を半年でほぼ達成してしまった。

2024年5月9日には新たな中期経営計画と2035年を見据えた長期戦略を発表し、不動産事業を核として持続的な成長を図る戦略を打ち出した。品川・高輪・芝公園・高田馬場などの再開発によるポテンシャルは以前から知られていたが、本社機能が入居する池袋のオフィスビルの流動化を表明したことも「聖域なき流動化」として市場から評価された。

ホテル事業強化へ新たな展開

プリンスホテルを中核とするホテル・レジャー事業については「日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン」を標榜し、2035年までに国内100と海外150、合わせて世界250ホテル体制を展開する事業成長を目指す。そして、鉄道を中核とする都市交通・沿線事業の役割は「安定的なキャッシュフローの創出」とされた。鉄道は成長エンジンではなく、経営の下支え役となった。

この年の12月12日には不動産事業の旗艦ビルである東京ガーデンテラス紀尾井町を約4000億円で売却し、売却で得た資金をさらなる成長投資や財務体質改善に向けた債務返済、および自己株取得や増配といった株主還元に充当すると発表した。

2025年5月14日には決算発表と合わせて、中期経営計画の進捗状況を発表した。2024年9月に所沢駅近くに開業したばかりの大規模複合施設を流動化することも表明した。こうした一連の取り組みが現在の株高につながっているといえる。

9月16日、西武HDはホテル・レジャー事業の成長に向け、新たな布石を打った。アメリカのホテルブランド「エースホテル」の運営会社であるエース・グループ・インターナショナルを最大9000万ドル（約133億円）で買収すると発表したのだ。

エースホテルは1999年、アメリカ・シアトルで誕生した。ホテルのタイプには最高級のラグジュアリーホテル、都市部に立地してレストランや会議室を備えるシティホテル、宿泊特化型ホテルなどさまざまなものがあるが、近年は個人の嗜好やファッション、デザインなどで大手ホテルと差別化し、宿泊体験そのものを楽しむ「ライフスタイルホテル」という新しいタイプのホテルが人気を得ている。エースホテルはそのライフスタイルホテルに属する。その土地の文化との共生を重視し、人とカルチャーが混ざり合う場所を作ることを目指す。シアトルのほか、ニューヨーク、京都など世界8都市でホテル展開を行う。

「日本発」を強みに

西武グループ内には国内60、海外26、計86のホテルがあり、エースホテルを加えるとその数は94になる。「エースホテルの取得は世界250ホテル体制という目標に沿ったものである」（後藤CEO）。

同時に、「ライフスタイルホテルという、グループにこれまでなかったポートフォリオが補完される」と西武HDのホテル事業を担う西武・プリンスホテルズワールドワイドの金田佳季社長が話す。「エースホテルはアメリカに強く、プリンスホテルは日本国内、アジア、オセアニア、中東で出店経験や開発ノウハウがあるので、開発エリアの相互補完が可能」（金田社長）。

エースホテルは土地・建物のオーナーから委託を受けてホテル運営を行うので、自前で土地や建物を保有するのと比べれば資金負担は少ない。それでもデザイン性の高い客室や設備などへの投資額は一般的なホテルよりも高額になるはずだ。西武HDがバックにつけば資金面での不安はなくなる。「エースホテルインターナショナルのクリス・ペンCEOは「西武HDと関係ができたことにより、さらなる投資（ホテル展開）のチャンスが生まれる」と期待する。



西武HDによるエースホテル買収発表の記者会見（記者撮影）

西武HDによる買収後、エースホテルのブランドはそのまま維持され、ホテル展開を行っていく。ライフスタイルホテルというプリンスホテルにはないタイプだけに、プリンスホテルとのブランド融合といったことは考えていないという。

「エースホテルの独自の文化・カルチャーを尊重している。エースホテルを日本発というカテゴリーに加えるつもりはない」（後藤CEO）。エースホテルがプリンスホテルグループの一員であることを示すような名称変更もしない。「エースホテルはエースホテルのままで展開する」（金田社長）。

もし将来、世界250ホテル体制が実現したとしても、世界中で8000〜9000軒ものホテル・リゾート施設を有するマリオットやヒルトンといった大手には規模ではかなわない。しかし、後藤CEOは「量的な拡大を指向するものではない」と言い切った。「ペニンシュラやマンダリンオリエンタルなどアジア発のグローバルホテルチェーンが欧米にも展開し、それぞれのアイデンティティをしっかりと提供して競争上の優位性を確保している。我々もおもてなし、ホスピタリティを強みとした日本オリジンで展開していきたい」。

株価維持の「魔法」はないが…

株価に話を戻す。西武HDの5465円という株価がどれだけすごいのか。株価が1株あたり純利益の何倍まで買われているかを示すPER（株価収益率）という指標がある。2025年度の1株あたり予想純利益で見た場合、西武HDのPERは55.1倍となる。これはJR東日本の18.5倍、東急の13.5倍な小田急電鉄の16.9倍など鉄道他社をはるかに上回る数字だ。

一般的にはPERが低いほど株価は割安、高いほど割高であることを意味するが、投資家が将来利益を現在よりも高くなると予想して、その将来利益を使って計算すればPERは下がる。つまり西武HDの株価が高いのは投資家が西武HDの利益成長に期待していることの表れなのだ。具体的には不動産の保有を続けるのではなく一部資産を流動化して再投資するという事業モデルが現在よりも高い利益を生むと評価されており、ホテル事業も世界で飛躍することで高い利益を生むことができるはずだと投資家は考えている。

逆にいうと、投資家の期待に応えられないと現在の株価水準を維持できなくなる。従って、西武HDは利益成長に資する施策を絶え間なく出し続ける必要がある。株価を上げるような魔法があればよいが、現実世界はそんなに甘くはない。



