¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£²£¸Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¡á£Ô¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£³²óÀèÆ¬¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î£²£´¹æ£²¥é¥ó¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢º£µ¨£±£´£µÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡£ºòµ¨£±£²¾¡¤òµó¤²¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç£±£·ÅÐÈÄ£´¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£µ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï£¶ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤Æ±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡££³£±»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£¸¡½£°¤È²÷¾¡¤·¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÂçÃ«¤Ï£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó¤ËÃæ·ø±¦¤Ø£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë£µ£´¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é°ìÉô¤Î¼çÎÏ¤¬·ç¾ì¤·¤¿Á°Æü£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç£³£°»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨£²£°¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤â·è¤á¤¿¡£ºòµ¨¤ËÂ³¤¯¡Ö£µ£°¡½£²£°¡×¡Ê£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡õ£²£°ÅðÎÝ¡Ë¤òÃ£À®¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÃ£À®¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¸«¿ø¤¨¤ÆµÙÍÜÌÜÅª¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¸å¤Î£³£°Æü¡ÊÆ±£±£°·î£±Æü¡Ë¤«¤é¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬£µ£¶ËÜ¡¢ÂçÃ«¤¬£µ£´ËÜ¡£º£µ¨¤Ï£´ÅÙ¤Î£±»î¹ç£²È¯¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°£°£±¡Á£°£³Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë°ÊÍè£¸¿ÍÌÜ¤Î£³Ç¯Ï¢Â³¥¥ó¥°¤Ø¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£