「韓国が日本に完敗」「こんなことがあり得るのか？」衝撃の“２対５”。海外選出のアジア＆オセアニアベスト11に韓メディアが唖然！「日本が圧倒的に強い」「イ・ガンインさえ選ばれず…」
動画配信サービスで有名な『Amazon Prime Video』が選出した“アジア・オセアニアのベスト11”が、韓国で物議を醸している。
『Amazon Prime Video』はヨーロッパ、南米、アフリカに続き、アジア・オセアニア地域のベスト11を発表した。
フォーメーションは４−４−２で、GKは鈴木彩艶（日本／パルマ）、最終ラインは、右からサウド・アブドゥルハミド（サウジアラビア／RCランス）、キム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、ハリー・サウタ―（オーストラリア／レスター）、伊藤洋輝（日本／バイエルン）。
ダブルボランチは鎌田大地（日本／クリスタル・パレス）と遠藤航（日本／リバプール）、右サイドハーフが三笘薫（日本／ブライトン）、左サイドハーフがソン・フンミン（韓国／ロサンゼルスFC）。２トップはクリス・ウッド（ニュージーランド／ノッティンガム・フォレスト）とメフディ・タレミ（イラン／オリンピアコス）という顔ぶれとなった。ある程度多くの国から選出されるように配慮した感はありつつも、日本から最多の５人がセレクトされている。
一方、韓国からは２人しかチョイスされなかったため、韓国メディア『SPOTV NEWS』は「こんなことがあり得るのか？ イ・ガンインさえ選ばれず...。韓国は日本に２−５で完敗。アジアベスト11はソン・フンミンとキム・ミンジェのみ。日本の圧倒的な強さは続く」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「韓国サッカー界には不動の価値が存在する。ソン・フンミンとキム・ミンジェは、常に国際的に評価を受ける常連だ。近年ではイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）も加わり、現在の韓国サッカーを代表するトリオとしての地位を確立した。しかし今回は状況が異なった。イ・ガンインがメンバーから外れたことで、韓国サッカーは再び現実的なジレンマに直面している」
同メディアは、「この顔ぶれを見ても、日本が半分に近い比重を占めて存在感を表わした。韓国はソン・フンミンとキム・ミンジェの２人で体面を保った。しかしイ・ガンインの不在は喪失感がある。ほんの少し前まで、アジアベストを論じると３人は自然に挙げられた流れだったので今回の結果は異例だ」と続けた。
「一方、日本はなんと５人を輩出して欧州組の底力を証明した。イランとサウジアラビアが一人ずつ、オセアニアでオーストラリア（アジアサッカー連盟に所属）とニュージーランドが一人ずつ含まれ、アジアの戦力図の中で日本の圧倒的優勢が再び確認された」
『SPOTV NEWS』は日韓の差に啞然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
