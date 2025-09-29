◇大相撲秋場所千秋楽（2025年9月28日 両国国技館）

初日から11連勝の豊昇龍は終盤戦に崩れ、14日目の若隆景戦では注文相撲を見せたが、最後は優勝決定戦に持ち込む意地は示した。本割では立ち合いにもろ手で突き起こすと、全く踏み込めなかった大の里は腰が伸び、何もさせずに一方的に押し出した。だが優勝決定戦では得意とは逆の左上手を狙う“奇襲”を仕掛けるも、大の里に得意の右差しを許したため上体が起き、強引な上手投げも最後は寄り倒された。

横綱同士の直接対決で本割、決定戦に連勝しての優勝なら、97年夏場所で貴乃花を破った曙以来だったが、28年ぶりの逆転劇での横綱初Vは逃した。風呂上がりの支度部屋では自ら報道陣に「×」マークを両腕でつくって取材対応しなかったが、付け人に「（左上手を）取りにいこうと決めていた」と苦笑いでこぼすと、もろ手突きのしぐさをしながら「（決定戦も）もう一回、こういけば…」と後悔を語った。

大関獲り、綱獲りも、初優勝も先んじた豊昇龍だが、横綱初Vは大の里に譲った。1学年後輩とのライバル物語は、今後もまだまだ続く。 （筒崎 嘉一）