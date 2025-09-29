ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」が29日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム第1弾「ウェイキードリーム戦」だ。

21年に当地67周年記念を制している茅原が絶好枠にエントリーした。獲得した37号機の連対率は28％と低いが、その数字とは裏腹に試運転、特訓の動きは軽快だった。極端な中へこみも考えにくいメンバー。インから豪快に逃げ切って、独り旅に持ち込むとみた。

3コースから先に攻める関が相手筆頭。若干スリット手前の加速感に鈍さがあったが、良化は見込めるエンジンだ。前節びわこG1を制して勢いに乗る上條はカド戦。関の動きを読んで機敏に舞う。地元エースの浜野谷も連下は十分。

＜1＞茅原悠紀 連対率がないエンジンという感じはしない。いいエンジンの石渡さんと足合わせをして伸びは変わらないし、出足は自分の方が良かったです。

＜2＞浜野谷憲吾 お盆レースで乗ったエンジンだね。ペラはそのまま行ったけど、足は普通かな。体感は前回の方が良かったね。

＜3＞関浩哉 直線は班で一緒くらい。ただ、起こしと直線までのつながりが甘かった。ペラをやります。早めに合わせたいですね。

＜4＞上條暢嵩 そのまま乗りました。班で比較した感じはよく分からなかったけど雰囲気は悪くなかった。

＜5＞森高一真 ペラはそのまま乗った。足は悪くないと思う。出ていくことはないけど、スタートした感じなんかは悪くなかった。

＜6＞篠崎元志 ペラ、セッティングを変えた。スリットで先行した割に前に行ってないと思った。整備士さんと相談。最近は悪いエンジンを引くことが多い。