性風俗店に勤務する女性に超高金利で現金を貸し、違法な利息を得たとして、ヤミ金業者の男らが警視庁に逮捕されていたことがわかりました。

男らは、ホストクラブへの売掛金を抱え性風俗店で働く女性たちをターゲットにしていたとみられています。

出資法違反の疑いで逮捕されたのはヤミ金業者の韓国籍・西原甲哲こと韓甲哲容疑者（52）ら3人です。

捜査関係者によりますと韓容疑者らは性風俗店に勤務する女性（24）に対し、日利1.07％の超高金利で現金を貸し、2023年11月から2025年3月の間違法な利息を得た疑いがもたれています。

この利息は法定利息の約20倍もの金利にあたります。

女性は同僚の知人から韓容疑者らのヤミ金を紹介され、2023年3月に現金50万円を借り、その後、2025年3月までの2年間で少なくとも400万円を返済していますが、未だに完済できていない状態だということです。

4月になって女性が返済ができなくなり、警視庁に相談したことで、今回の事件が発覚しました。

韓容疑者らは主にホストクラブでの売掛金を抱え、性風俗店で働いている女性を、ターゲットにしていたとみられ、警視庁に同様の被害相談をした複数の女性に対して、あわせて800万円ほどを貸していたとみられています。

警視庁は韓容疑者らが他にも違法な金利で現金を貸していたとみて、全容解明を進めています。