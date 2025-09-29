◇スペイン1部第7節 バルセロナ2ー1Rソシエダード（2025年9月28日 バルセロナ）

リーグ連覇を目指す2位バルセロナは28日、本拠でのレアル・ソシエダード戦に2ー1で逆転勝ち。4連勝を飾り、レアル・マドリードを抜いて単独首位に浮上。中盤で躍動したスペイン代表MFペドリ（22）がマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出された。

開幕から7試合連続の先発出場となったMFペドリは前半から好機を演出するなど躍動。得点やアシストこそつかなかったものの華麗なドリブル突破やスルーパスで本拠サポーターを魅了。後半アディショナルタイムに途中交代となると、観客席からは大きなペドリコールが起こり“神様”を称えるように祈りを捧げるサポーターの姿もあった。

ネット上では日本のファンからもペドリのプレーに熱視線。特に前半45分、右サイドからスルスルとドリブル突破し好機を演出した場面が「ボールと足がくっついているようだ」と話題沸騰。

相手のタックルを華麗に交わした超絶ボールコントロールにネットから「別格すぎてやばい」「漫画の世界」「本当に魔法使いのよう」「何が起きているのか理解に苦しむレベル」「もはやメッシ」と驚きの声が続々。「UーNEXT」での生中継を解説した元サッカー選手の林陵平氏も「（今）一番見るべきサッカー選手だと思いますね」と称賛していた。