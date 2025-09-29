◆米大リーグ レッドソックス―タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦のタイガース戦に、７月１１日以来今季２度目となる「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、４試合ぶりの４号本塁打を放った。

２死無走者で迎えた初回の第１打席。タ軍先発右腕パダックとの対戦で、カウント１−０からの２球目、甘く入ったチェンジアップを逃さずとらえ、右翼ポール際に放り込んだ。ホームイン後、ベンチに向かう際にはカメラマンとの動きが合わずに笑顔を見せ、グリーンモンスターのかぶり物を着用してナインから祝福された。

吉田は２４日のブルージェイズ戦で右腕シャーザーから内角高めの直球を右翼中段に飛距離１２２メートルの会心のホームラン。８月８日パドレス戦で２号２ランを放って以来、４７日ぶりの３号アーチを放っていた。

レ軍は２６日の同カード初戦でサヨナラ勝ちし、４年ぶりのポストシーズン進出を決定。メジャー３年目で念願のプレーオフ進出について吉田は「１年間フルで戦えませんでしたけど、ＡＣ（コーラ監督）も言っていた通り、皆が戦力。助け合いながら、きょうを迎えられた。復帰してから、なかなか結果が出なくて、チームにも迷惑を掛けていたので」と喜びを語っていた。