◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は、右翼へ二塁打を放って３１試合連続出塁とした。先頭弾はならず、１３本目の先頭弾という球団新記録は逃した。

マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手（２７）。昨季１２勝を挙げてブレイクした右腕で、今季は試合前の時点で１７登板４勝５敗、防御率５・５３をマークし、大谷は６打数２安打で本塁打はなかった。

２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放って試合を決めた。ベッツ、フリーマンら一部の主力が欠場した前日２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦もフル出場。本塁打は出なかったが、四球を選んで３０試合連続出塁として、今季２０個目の盗塁となる二盗も決めた。昨季に続く「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成。２度目の達成は史上初の快挙となった。前日２７日（同２８日）はポストシーズンも見据えて休養目的で欠場した。

２日後の３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートするが、本塁打王争いも目が離せない。レギュラーシーズン最終戦を前にしてシュワバーが５６本、大谷が５４本。今季は４度の１試合２発があるが、２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続キングへは厳しい状況になっている。