Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが２７日、世界５都市を巡るツアー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ ２０２５ ＶＩＩｓｕａｌ」のファイナル公演をタイ・バンコクで行い、自身２度目のワールドツアーを完走した。

７月の米・ニューヨークから始まり、アナハイム、台北、香港、バンコクを駆け抜けた７人。１万５０００人を動員したワールドツアーを終え、宮近海斗（２８）は「ワールドツアー無事完走いたしました！皆さんが想いをいつも送ってくれて、素敵な経験になりました」と、ファンへ感謝のメッセージを送った。

チケットが完売となったバンコク公演では、満員の観客の前で７人が躍動。デビュー曲の「ＪＵＳＴ ＤＡＮＣＥ！」など、Ｗアンコールを含む２５曲を熱唱した。ＭＣではメンバーが覚えたタイ語で甘い言葉をささやき、中村海人（２８）の「キットゥン・フェーンタイ・クラップ（タイが恋しいよ）」の言葉には大歓声が上がった。またメンバーに対し、ファンがライトを使って客席に「Ｔ♡Ｊ」の人文字を作り上げる一幕もあり、会場は暖かい空気に包まれた。

ツアーを終え、メンバーは口々にファンへの感謝を語る。松田元太（２６）は「たくさんの国のファンの方々、そしてトラジャ担に会えることを、幸せに思いました」と感慨に浸り、５月に体調不良から復帰した川島如恵留（３０）は「７人と世界のトラジャ担でいろんな思い出を作れて幸せでした！」と喜んだ。

２度目のワールドツアーを終えてもグループは止まらない。１２月３日には３ｒｄアルバム発売も控え、七五三掛龍也（３０）は「これからも一緒に素敵な景色を見に行きましょう！そして一緒に夢をかなえていきましょう」と、さらなる進化を約束した。