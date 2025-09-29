「天女が舞い降りた！」韓国９頭身チアが純白ロングドレス姿で魅せた“まさかの歌唱”にファン喝采！「声まで美しい」「中国語ってのがすごいな」
韓国チアリーディング界をリードする実力派で、韓国Ｋリーグの名門・水原FCでチアリーダーを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。公開された動画内でついに“歌声を披露するに至り、ファンの喝采を浴びている。
この日、台湾プロ野球のステージに立った27歳は、ウェディングドレスのような純白な衣装に身を包んだ。するとマイクを手に、他のメンバーたちとともに中国語でスローテンポな歌を熱唱。スタンドからは大きな歓声と拍手が贈られた。
動画をチェックしたファン＆フォロワーからは絶賛する声が続出。「天女が舞い降りた！」「声まで美しい」「中国語ってのがすごいな」「きっとたくさん練習したんだろうな」「まさにエンターテナーだ！」「ぜひライブをやってほしいね」「ゴージャスな歌姫だ」などなど、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】声まで美しい！ アン・ジヒョンが公開した“まさかの歌唱映像”をチェック！

