「天女が舞い降りた！」韓国９頭身チアが純白ロングドレス姿で魅せた“まさかの歌唱”にファン喝采！「声まで美しい」「中国語ってのがすごいな」

「天女が舞い降りた！」韓国９頭身チアが純白ロングドレス姿で魅せた“まさかの歌唱”にファン喝采！「声まで美しい」「中国語ってのがすごいな」