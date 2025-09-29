◇インターリーグ ドジャースーマリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースは28日（日本時間29日）、シーズン最終戦となるマリナーズと対戦する。試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）が報道陣の囲み取材に応じた。今季限りでの現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手（37）の“ラスト先発”について思いを語った。

以下はロバーツ監督との一問一答。

ロバーツ監督 試合前

――カーショーの先発について

「感情的な試合になると思う。ただし、ホームとはまた違う種類の感情になるだろう。これがキャリア最後の先発になるわけだからね。もちろん彼自身もいい投球をしたいと思っているし、チームもいい流れにある。だから最後の先発として送り出すことにした」

――ワイルドカードシリーズでの登板は

「彼はワイルドカードシリーズでは投げない」

――プレーオフでの起用法について

「正直、どうなるかは誰にも分からない。今日は先発するから、ディビジョンシリーズには出られる。どんな形になるかはまだ不明だ。ロスターの兼ね合いもあるし、ポストシーズンは予想できないことが起こるから、3試合がどう転ぶか次第だ」

――今後の起用法について

「再び先発する可能性もあるし、短いイニングで投げる可能性もあるし、もう少し長く投げる可能性もある。本当にまだ分からない。まずはワイルドカードシリーズを終えて、その先に残っているチームの状態を見てから決めることになるだろう」

――WCSの対戦相手について

「スコアボードは見るよ。ただ、正直どこが相手でも構わない。今のチームの状態を考えれば相手は関係ない。ただ、ファンとしては楽しみだよ。あのスタート時間の設定も含めて、リーグはうまくやったと思う」

――今季のカーショーは予想以上だったか

「そうだね、これは決して失礼な意味じゃなくて、彼は今年、私の期待を超えてくれた。年齢や健康面のこともあったけど、彼はそれを何倍も上回る働きをしてくれた。彼は誇り高い男で、施しを受けるような形を嫌う。記念出場も望まないし、トークン的に扱われることも望まない。今年の成功に欠かせない大きな存在だった」

――22試合の先発がなければ今ここにいなかったのでは

「彼の22回の先発がなければ、地区優勝はできなかったと思う」

――チームが数週間前に“スイッチを入れた”ように見えるが

「そう思う。残りシーズンの重要性を理解してプレーのレベルを上げた。集中力の高さははっきりしている。野球は長いシーズンだから多少の波はあるものだけど、今のチームのプレーぶりを見れば一目瞭然だ」

――ディフェンディングチャンピオンとして、最初から全開で行くのが難しいのでは

「そうだと思う。ポストシーズンのようなアドレナリンや緊張感は普段は味わえない。レギュラーシーズン中にそれを再現するのは難しい。だから終盤やポストシーズンになってようやくそのレベルに達するんだ」

――カーショーのメッセージについて

「キャリアに一区切りをつけるにあたって、感謝やチームメートへの思いを語ってくれた。それはチームを一つにする力になったと思う。『与えられるチャンスは限られている。その一つ一つを生かせ』というメッセージが選手たちに響いた。クレイトンがこのチームを特別だと言ったことが、さらに絆を深めたと思う」