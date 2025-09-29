◇女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子最終日（2025年9月28日 宮城県・利府GC（パー72））

首位と2打差の10位から出たプロ2年目の菅楓華（20＝ニトリ）が8バーディー、1ボギーでこの日最少となる65をマークして逆転し、通算9アンダーでツアー初優勝を飾った。

プレーオフに備え練習グリーンで待っていた菅は、優勝の知らせを受け「勝ちたい気持ちが強かった。苦しい日もあったけど、自分を信じて戦えた」と大粒の涙をこぼした。

「ビッグスコアを出そうと強気でスタートした」。1番で10メートルのパットを沈めると3連続バーディー発進。17番で2メートルを決めて、18番パー5は巧みな寄せで連続バーディーを奪い混戦を抜け出した。開幕から3戦連続最終日最終組で回ったが、いずれも序盤のボギーが響き敗戦。その教訓を生かし勝ち切った。

7歳でゴルフを始めた。その年のクリスマスプレゼントがダンロップのクラブだった。「サンタさんにクラブをお願いしたらゼクシオ（ダンロップ製品）だった」。それ以来ダンロップ一筋。契約を結ぶホステスプロとして恩返しも果たした。

宮崎・日章学園高の同級生・荒木、同世代の入谷に初優勝で先を越されたが、肩を並べた。地元開催のツアー選手権リコー杯出場も決めた。「30歳までに年間女王になるのが目標」。その夢に向かって一歩を踏み出した。