XG、マクドナルド「青いマックの日」特別サポーター就任 コラボメニュー考案＆配信イベントも
【モデルプレス＝2025/09/29】全国のマクドナルド店舗では、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動「青いマックの日」を10月19日に実施。HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）が同イベントの特別サポーターに就任し、“青いマックの日”を盛り上げる。
「青いマックの日」は、店頭募金や募金付きセット、ハッピーセット（R）の購入など、さまざまな方法で参加できるチャリティイベント。10月19日にむけて、マクドナルド店舗では、DMHC支援のテーマカラーである青色のバルーンや装飾で青く染まり、商品を渡すテイクアウトバッグやコールドドリンクカップS・M・L全サイズ（※プラスチックカップは除く）を青い限定デザインで提供する。
特別サポーターにはXGが起用され、2025年3月の＃リアタイマクパ以降のカムバ（カムバック）となる。また、XGメンバーが好きなマクドナルドメニューを組み合わせたオリジナルセットメニュー「BLUE GALAXY SET」が、10月1日から10月31日の期間限定で、モバイルオーダーおよびマックデリバリー（R）サービスで販売されることが決定。「BLUE GALAXY SET」は、メンバー同士の“ケミ”（コンビやトリオなどグループ内でのユニットを指す通称）3組によるセットメニューをラインアップ。募金付きセットを注文することで「青いマックの日」のチャリティに参加することができる。（募金なしも選択可能）。
「青いマックの日」に先駆け、10月15日には、ライブ配信を通してリアルタイムに“推し”とともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる「＃リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）」の特別版として「＃青いリアタイマクパ」を開催。「＃青いリアタイマクパ」では、XGのメンバーが「BLUE GALAXY SET」を食べながら、メンバーのお気に入り宇宙人アバターの紹介や、XGメンバーによる「ドナルド・マクドナルド・ハウス」の訪問動画の公開、視聴者がハートをタップして想いを届ける「TAP THE BLUE HEART」など盛りだくさんの内容で届ける。さらに、XGが「＃青いリアタイマクパ」を配信する架空の店舗「マクドナルドGALAXY店」に、抽選で選ばれた宇宙人アバターをエキストラとして招待する。（modelpress編集部）
Q.今回の「みんなのラブが、パワーになる」のテーマにちなみ、皆さんはどんなところからいつもパワーをもらっていますか？また、皆さんが届けたい「ラブ」も教えてください。
HARVEY：まさにそのテーマのように私もメンバーや、家族、そしてALPHAZの皆さんのラブからパワーをもらっています！たくさんのラブで元気をもらっている分、私自身も周りの方々が元気になる温かいラブを届けたいです。
Q.本日の撮影で「ラブ」を感じたエピソードは？
HARVEY：待機時間もメンバーと一緒にずっと過ごしていたので、そこでふざけあったりしている自分たちも、第三者目線から見たときに「あ、愛し合ってるな！」って感じました（笑）。
Q.今回の撮影での衣装の注目ポイントを教えてください。
HINATA：皆さんにパワーをお届けできるように、今回青を取り入れたり、カラフルで面白いスタイリングになっています！形もそれぞれ独特でかわいいのでお気に入りです。特に、私が着ているワンピースの形もかわいくて大好きです。
◆XG「青いマックの日」の特別サポーター就任
◆XGインタビュー（※一部抜粋）
