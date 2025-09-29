新木優子“2つの顔”見せるタリーズコーヒー新CM、コーヒーへの思い語る
女優の新木優子（31歳）が、アンバサダーを務めるタリーズコーヒーの新CMに出演。9月29日より、新CM「あ、お店みたい…」篇、「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇が公開された。
今回のCMは、「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに、「TULLY'S COFFEE」ブランドの基幹製品である「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」のおいしさを、製品軸とショップブランド軸で、新木が“2つの顔”で表現したもの。
「あ、お店みたい…」篇では、ブラックの背景に映える新木のクールな横顔と妖艶な表情とともに、バリスタが厳選したアラビカ種コーヒー豆を100％使用した「TULLY'S COFFEE BARISTAS BLACK」の香り高さや深みのある味わいを直感的に想起させる演出。
「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇では、オフの日の新木がコーヒーに癒されて微笑むかわいらしい表情で、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で働くコーヒーマスターの現役バリスタとともに、コーヒーへの思いを語る。
撮影後のインタビューで新木は「今回は本物のバリスタの方とご一緒し、目の前で所作を拝見できたのが贅沢な心地いい時間でした。私自身COFFEE LOVER'Sの一人として、バリスタの想いが詰まった商品を宣伝させていただくということで、その素晴らしさが一人でも多くの方に伝わればいいなという思いで撮影を頑張りました」と振り返っている。
今回のCMは、「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに、「TULLY'S COFFEE」ブランドの基幹製品である「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」のおいしさを、製品軸とショップブランド軸で、新木が“2つの顔”で表現したもの。
「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇では、オフの日の新木がコーヒーに癒されて微笑むかわいらしい表情で、スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で働くコーヒーマスターの現役バリスタとともに、コーヒーへの思いを語る。
撮影後のインタビューで新木は「今回は本物のバリスタの方とご一緒し、目の前で所作を拝見できたのが贅沢な心地いい時間でした。私自身COFFEE LOVER'Sの一人として、バリスタの想いが詰まった商品を宣伝させていただくということで、その素晴らしさが一人でも多くの方に伝わればいいなという思いで撮影を頑張りました」と振り返っている。