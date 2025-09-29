新木優子“昔から貫いているこだわり”は「感謝の気持ちと初心を忘れないこと」
女優の新木優子（31歳）が、アンバサダーを務めるタリーズコーヒーの新CMに出演。9月29日より、新CM「あ、お店みたい…」篇、「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇が公開された。それに伴いインタビューに答え、“昔から貫いているこだわり”について語った。
今回のCMは、「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに、「TULLY'S COFFEE」ブランドの基幹製品である「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」のおいしさを、製品軸とショップブランド軸で、新木が“2つの顔”で表現したもの。
撮影後のインタビューで「タリーズが創業以来、豆や産地やバリスタにこだわっているように、新木さんが昔から貫いているこだわりがあれば教えてください」と質問を受けた新木は「昔からお仕事で貫いているこだわりは、感謝の気持ちと初心を忘れないことです」と回答。
そして「それぞれの現場で新しい方々と出会い、その方々との化学反応で新しい自分を発見できるので、ひとつひとつの現場に感謝し、楽しんでお仕事をしています。そういった姿勢が、豆や産地にこだわるバリスタの方の姿勢と通じるところがあり、共感しながら撮影させていただきました」と語った。
