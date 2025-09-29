Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎがこのほど、タイ・バンコクのサンダードームでワールドツアー「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ ２０２５ ＶＩＩｓｕａ」の最終公演を開催した。アメリカとアジアの５都市６公演（計１万５０００人動員）を巡演したツアーを完走したメンバーが２８日、コメントを寄せた。

自身２度目のワールドツアーは７月２５日に米ニューヨークで開幕し、アナハイム、台北、香港を巡り、今月２７日に終着地のバンコクでファイナルを迎えた。７人はタイ語で「サワディーカーップ（こんにちは）」と呼びかけ、松倉海斗（２７）は「Ｗｅ ｌｏｖｅ ｈｅｒｅ ４回目のタイランドです！」と歓喜。川島如恵留（３０）も満席の会場を見渡し「ソールドアウトありがとう！」と感謝した。

７人の爆発力あるダンスが見どころの「ＢＯ＄＄Ｙ」や、バンコク公演のみで披露となった「Ｕｎｉｑｕｅ Ｔｉｇｅｒｓ」など全２５曲を全力パフォーマンス。和太鼓演奏も披露した松田元太（２６）は「ナーラックマイワイ！（かわいすぎてたまらない）」とバンコクのファンに愛を伝えると、七五三掛龍也（３０）も「ジャ・ユッド・ナラック・ギー・モーン（一体いつかわいくなるのをやめてくれるの？）」と“ご当地ＭＣ”でも会場をとりこにした。

デビュー前から米国で武者修行するなど、世界を見据えてきた。リーダーの宮近海斗（２８）は、７人で海外のステージに爪痕を残したことに自信を深めた様子で「最後まで最高の時間を皆さんと味わいました。今年のワールドツアーは終わってしまいましたが、まだまだ成長して最高のエンターテインメントを日本から世界へ届けたいと思います。みなさん楽しみに待っていてください」とワールドワイドな活躍を約束した。

◆メンバーコメント

▼宮近海斗「皆さんが思いを送ってくれてすてきな経験になりました」

▼中村海人「最高に楽しいワールドツアーを届けられてうれしかったです！」

▼七五三掛龍也「これからも一緒に素敵な景色を見にいきましょう！ 一緒に夢をかなえていきましょう」

▼川島如恵留「７人と世界のトラジャ担でいろんな思い出を作れて幸せでした！」

▼吉澤閑也「まだまだ強く大きくなっていきます。皆さんの自慢のアーティストでいられるよう頑張るね」

▼松田元太「また次の会えるタイミングで騒ぎ合いましょう！」

▼松倉海斗 「新たな“ＶＩＩｓｕａｌ”を魅せるべく、精進します！ 全てのトラジャ担にありがとう！」