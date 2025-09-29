Travis Japanが現地時間27日、タイ・バンコクでグループ2度目のワールドツアー千秋楽公演を行った。ニューヨークや台北など5都市6公演を回り、計1万5000人を動員した。

バンコクなどアジア3都市のチケットはソールドアウト。開演前から「トラジャ！」コールが飛び交う中、松田元太（26）の「Let’s get started！」のかけ声でライブが開幕。「Crazy Crazy」「LEVEL UP」でたたみかけて会場の熱を上げた。

7人はこの日のために覚えたタイ語で現地のファンと交流。「サワディーカップ（こんにちは）」とあいさつし、松田はファンに向けて「ナーラックマイワイ！（かわいすぎてたまらない）」、松倉海斗（27）も「クン・クー・ダォン・コーン・ポ（君は僕の流れ星だよ）」とタイ仕様のサービスで心をくすぐった。 熱い声援に押され、ダブルアンコールでは「Unique Tiger」を今ツアー初披露。リーダー宮近海斗（28）は「まだまだ成長して最高のエンターテインメントを日本から世界へ届けたいと思いますので、みなさん楽しみに待っていてください」と約束。中村海人（28）は去り際に「キットゥン・フェーンタイ・クラップ（タイが恋しいよ）」。心憎いメッセージでその場の空気をかっさらった。

▼宮近海斗「ワールドツアー無事完走いたしました！皆さんが想いをいつも送ってくれて、すてきな経験になりました。ありがとうございました」

▼中村海人「最高に楽しいワールドツアー『Vllsual』を届けられてうれしかったです！Thank u for supporting us every time！！Love y’all！Love y’all」

▼七五三掛龍也「ワールドツアーを無事に完走することができて本当に幸せです！応援してくださっている世界中の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも一緒にすてきな景色を見に行きましょう！そして一緒に夢をかなえていきましょう」

▼川島如恵留「7人と世界のトラジャ担でいろんな思い出を作れて幸せでした！これからも世界中に幸せを届けられるグループでいられるように頑張ります！」

▼吉澤閑也「ワールドツアーを一緒に楽しんでくれてありがとう！僕らはまだまだ強く大きくなっていきます。皆さんの自慢のアーティストでいられるように頑張るね」

▼松田元太「たくさんの国のファンの方々、そしてトラジャ担に会えることを、幸せに思いました。また次の会えるタイミングで騒ぎ合いましょう！」

松倉海斗「World Tour 2025無事に完走いたしました！新たな『Vllsual』を魅せるべく、今後とも精進して参ります！応援してくれた全てのトラジャ担にありがとう！」