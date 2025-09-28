マメ クロゴウチが神戸にポップアップストア出店、履物のオーダー会開催やコレクション着想のオリジナルぜんざい提供も

「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2025年秋冬コレクション「Katachi」の立ち上がりを記念したポップアップストアを神戸のギャラリー「VAGUE KOBE」に出店する。期間は10月17日から20日まで。

ポップアップ会場 VAGUE KOBEは、マメ クロゴウチ青山店など様々な空間やプロダクトデザインで知られるクリエイティブディレクター 柳原照弘が手掛ける「Teruhiro Yanagihara Studio」が主宰するスペース。

会場では、2025年秋冬コレクションを同展のために再構成して展示するほか、柳原のフレグランスブランド「ライケン（LICHEN）」とマメ クロゴウチのコラボフレグランスコレクションを販売する。また、10月18日の1日限定で、「履物関づか」とコラボレーションした履物「Floral Jacquard Hakimono」（27万5000円）と「Floral Embroidery Hakimono」（47万3000円）の2種類を用意したオーダー会を事前予約制で開催。履物関づかの関塚真司が店頭に立ち、採寸を行うという。

そのほか、ポップアップ開催を記念して、VAGUE KOBEのカフェ「Tea Bar」と、大阪を拠点に菓子を展開する「餅匠しづく」がコラボレーションメニューを用意。同コレクションから着想を得て製作した「洋なしと白餡のぜんざい 2種の中国茶のセット」（2800円）を提供する。