◇スペイン1部第7節 Rソシエダード1ー2バルセロナ（2025年9月28日 バルセロナ）

レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が28日、敵地バルセロナ戦で1ー1の後半12分から途中出場するも無得点。試合も1ー2で敗れ4敗目を喫した。

試合はスタメン入りしていたDFアランブルが直前の練習で負傷してしまうアクシデント発生。急きょDFオドリオソラが右SBとして今季初出場した。

すると前半31分、オドリオソラがFWバレネチェアの左からのクロスに飛び込み先制ゴール。オドリオソラにとってRマドリードに所属していた21年5月のグラナダ戦以来、4年4カ月ぶりの得点となった。

しかし前半43分にセットプレーから失点。1―1のまま後半12分を迎えると、FWゲデスに代わって久保が起用された。

だが後半14分、途中出場のFWヤマルに自陣左サイドを突破されクロスを入れられると、最後はFWレバンドフスキに頭で押し込まれ逆転を許し今季4敗目を喫した。

久保は後半39分、左サイドからのグラウンダーのクロスをエリア内で受けると左足一閃。放たれたシュートは左隅の絶妙なコースへと飛んだが惜しくもクロスバーに阻まれゴールならず。少ない時間で見せ場は作ったが、かつて下部組織に所属した“古巣”からの初得点はお預けとなった。