84分に同点、96分に逆転！アーセナルが超劇的勝利！序盤のPK取り消しを乗り越え、ニューカッスルを２−１で撃破
現地９月28日に開催されたプレミアリーグ第６節で、３年連続２位のアーセナルが、昨季５位のニューカッスルと敵地で対戦した。
開始14分、相手のバックパスをかっさらって抜け出したヨケレスがGKポープに倒される。PKの笛が吹かれたものの、オン・フィールド・レビューの末にノーファウルに変わり、先制の絶好機を逃す。
さらに25分には、ライスからペナルティエリア左でパスを受けたトロサールが左足を振り抜くが、惜しくも左ポストを叩く。アルテタ監督は思わず頭を抱える。
先制点を奪えずにいると35分、ショートコーナーから、シュツットガルトから加入した新戦力ヴォルテマーデにヘッドで叩き込まれ、ビハインドを負う。
０−１で前半を終え、59分にティンベルがゴール至近距離でヘディングシュートを放つが、ポープの好守に阻まれる。
１点が遠いなか、70分にサカとカラフィオーリを下げ、マルチネッリとメリーノを投入。82分にはベンチスタートとなっていたキャプテンのウーデゴーも送り込む。
反撃を続けるアウェーチームは84分、ライスのクロスから途中出場のメリーノが上手くヘッドで合わせ、ついに同点に追いつく。
そして90＋６分、CKからガブリエウ・マガリャンイスが打点の高いヘッドでねじ込み、土壇場で勝ち越し点をゲット。このまま２−１でタイムアップの笛が吹かれ、終盤に粘り強さを発揮したアーセナルが、鮮やかな逆転勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニューカッスルがショートコーナーから奪った先制点
