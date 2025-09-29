ドジャース終盤に勝ち越し4連勝！大谷翔平は今季4度目の休養 日本人トリオ出場せず



大谷翔平と山本由伸（c）SANKEI

＜2025年9月27日（日本時間28日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞

現地27日、ロサンゼルス・ドジャースは敵地シアトルのT-モバイルパークでマリナーズと対戦し、5-3で勝利。前日の地区優勝決定から勢いを維持し、連勝を4に伸ばした。

この日は、大谷翔平（31）が8月21日ロッキーズ戦以来約1カ月ぶり、今季4度目の休養でスタメンを外れた。山本由伸（27）も登板予定がなく、さらに前日に中継ぎ登板した佐々木朗希（23）もベンチ入りのみ。

日本人ファンにとっては少し寂しい一戦となったが、チームは勝利を手にした。

試合は5回、ラッシングの2ランで先制したものの、その裏にマリナーズのポランコが3ランを放ち逆転される。

苦しい展開の中、7回に相手のワイルドピッチで同点に追いつくと、迎えた9回、キケ・ヘルナンデスが値千金の2点タイムリーを放ち勝ち越し。

最後はエンリケスが締め、ドジャースが接戦を制した。

ポストシーズンを控え、大谷・山本・佐々木の日本人3選手がそろって休養した一方で、控えメンバーやブルペン陣が奮闘しての勝利は、チームの層の厚さを改めて示す結果となった。

ドジャースはシーズン最終戦となる明日の一戦を前に、盤石の状態でポストシーズンへ向かう。





