気象台は、午前2時48分に、大雨警報（土砂災害）を珠洲市、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・珠洲市、能登町に発表 29日02:48時点

能登では、29日昼前まで土砂災害に、29日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒

■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒

■珠洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒

■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒

■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒

■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　29日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　29日朝にかけて警戒