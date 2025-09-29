【大雨警報】石川県・珠洲市、能登町に発表 29日02:48時点
気象台は、午前2時48分に、大雨警報（土砂災害）を珠洲市、能登町に発表しました。
能登では、29日昼前まで土砂災害に、29日朝まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
29日朝にかけて警戒
■輪島市
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
29日朝にかけて警戒
■珠洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
29日朝にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
29日朝にかけて警戒
■穴水町
□大雨警報
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
29日朝にかけて警戒
■能登町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
29日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
29日朝にかけて警戒