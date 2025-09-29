気象台は、午前2時48分に、大雨警報（土砂災害）を珠洲市、能登町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・珠洲市、能登町に発表 29日02:48時点

能登では、29日昼前まで土砂災害に、29日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■七尾市

□大雨警報

・土砂災害

29日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



□洪水警報

29日朝にかけて警戒



■輪島市

□大雨警報

・土砂災害

29日昼前にかけて警戒

・浸水



3時間最大雨量 45mm





□洪水警報29日朝にかけて警戒■珠洲市□大雨警報【発表】・土砂災害29日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報29日朝にかけて警戒■志賀町□大雨警報・土砂災害29日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報29日朝にかけて警戒■穴水町□大雨警報・土砂災害29日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mm□洪水警報29日朝にかけて警戒■能登町□大雨警報【発表】・土砂災害29日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報29日朝にかけて警戒