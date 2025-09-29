◇インターリーグ ドジャースーマリナーズ（2025年9月28日 シアトル）

ドジャースは28日（日本時間29日）、シーズン最終戦となるマリナーズと対戦する。試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）が報道陣の囲み取材に応じた。今季限りでの現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手（37）の“ラスト先発”について思いを語った。

カーショーにとって最後の先発となるシーズン最終戦に「感情的になると思うが、ロードでの最後ということもあって、また違う種類の感情である。彼にとってキャリア最後の先発になるわけで、当然いい投球をしたいと思っているはずだ。我々としても良い流れの中で、最後の先発として送り出すことにした」と託した。

ポストシーズンでは「誰が使えるのか、どういう形になるのかはまだわからない。クレイトン（カーショー）はきょう投げるが、ディビジョンシリーズ（DS）にはもちろん入れる」としつつ「ただどの役割になるかは誰にもわからない。ポストシーズンは予測不能なものだ。ロースターの構成次第で展開が変わる。だからまずはワイルドカードシリーズを戦ってみないと、どうなるかは言えない」と起用については戦況次第とした。

また、先発の可能性については「そうだと思う。先発もあるし、短いリリーフ、長めのリリーフも考えられる。どの形もあり得る」とし「まずはワイルドカードシリーズを乗り越えて、誰が残っているか、どういう状況かを見てから判断することになる」と語った。

ワイルドカードの相手については「正直、あまり気にしていない」とキッパリ。「我々が今のようなプレーをできれば相手は関係ないと思う。ただ自分も野球ファンだから、スコアボードを見ながら楽しんでいる。今の制度は正しい形だと思うし、見ていて面白い」とした。

今シーズンにカーショーが22試合先発したことで「彼が22試合も先発してくれなければ、我々は地区優勝できなかっただろう」と振り返った。