¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç2Àï¤Ö¤êÀèÈ¯½Ð¾ì¡¡3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ø2ËÜº¹
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤ÏµÙÍÜ¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤â¤Ê¤¯º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏµÙÍÜÆü¤À¡£Á´°÷¤¬µÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤Ë¤â¤½¤ÎÆü¤òÀß¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌÀ¸ÀÄÌ¤êÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë2ËÜº¹¤Î2°Ì¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£MVP¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£ÌÀÆü¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î·ç¾ì¤Ï¡¢Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿4·î18¡¢19Æü¤Î2»î¹ç¤È¡¢±¦ÂÀÂÜ¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤¿ÍâÆü¤Î8·î21Æü¤Î3»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£