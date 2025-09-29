阪神・原口文仁内野手（３３）が、今季限りでの現役引退を決断したことが２８日、分かった。帝京高から０９年ドラフト６位で入団。生え抜き最古参となったプロ１６年目の今季は１５試合の出場で打率６分７厘、２打点と結果を残せず、チームが２年ぶりのリーグＶ奪還を達成した一方で、２軍暮らしが続いた。ウエスタン最終戦となったこの日のオリックス戦（ＳＧＬ）では「４番・ＤＨ」で先発し、２打数ノーヒットだった。近日中に会見が行われる見通し。

不屈の精神で駆け抜けたプロ野球人生だった。腰など度重なる故障で１２年オフに育成契約。それでも金本政権１年目の１６年に支配下に再登録され、同年に１０７試合出場で打率２割９分９厘、１１本塁打、４６打点とキャリアハイの成績を残した。１９年１月には進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんの手術を受け、同年６月に復帰。奇跡の復活だった。

２３年のリーグ優勝時は代打で５４試合に出場。チームの円陣の掛け声「バモス」（さあ行こう）で仲間たちを一つにまとめた。昨オフ国内ＦＡ権を行使した上で残留し、迎えた今季も変わらぬ熱い思いで野球と向き合ってきたが、現役生活にピリオドを打つと決めた。社会貢献活動を含め、球団は功労者として高く評価しており、引退セレモニー等を検討している模様だ。

◆原口文仁（はらぐち・ふみひと）１９９２年３月３日、埼玉県生まれ。３３歳。帝京高３年時に夏の甲子園８強。２００９年ドラフト６位で阪神入団。１軍出場がないまま１２年オフから育成選手。１６年４月、再び支配下選手に。１８年は代打で球団最多タイのシーズン２３安打。１９年１月に大腸がん公表。通算５６３試合出場で打率２割６分９厘、２９本塁打、１５２打点。１８２センチ、９７キロ。右投右打。今季年俸４０００万円（推定）。