バルセロナvsソシエダ スタメン発表
[9.28 ラ・リーガ第7節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 R. Bardghji
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 5 パウ・クバルシ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 7 アンデル・バレネチェア
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 10 ミケル・オヤルサバル
MF 28 パブロ・マリン
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 36 A. Lebarbier
FW 14 久保建英
FW 15 ウマル・サディク
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
