¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡ÛÈõ¸ýÎ¼¤¬½àÍ¥¿Ê½Ð¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°¦Ç¡õ°¦Ì¼¡Ö¥¨¥µÂå¡¢³ØÈñ¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¶Àï¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Èõ¸ýÎ¼¡Ê£µ£°¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ¤Ï£±¡¢£³Ãå¡££·°Ì¤Ç½àÍ¥¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÍ¾Íµ¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È½®Â¤â¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¤ÎµéÊÌ¿³ºº´ü´Ö½ªÎ»¤Þ¤ÇÌó£±¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¸å£³ÀáÂ³¤¯¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¾¡Î¨¤âÌá¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤âÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢£Áµé¤Ï¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èàµ¤ÎÏáÌÌ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢´üËö¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤ÏÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤òÅ®°¦¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°£±Ç¯¤Î¹õÇ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥µÂå¤â¤À¤·¡¢Ì¼¤ÎÂç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î³ØÈñ¤â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£½àÍ¥£¹£Ò£³ÏÈ¤ÇÇòÀ±¤òÃ¥¼è¤·¡¢¾Þ¶â¤â¾¡Î¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°¤Ä¤â¤ê¤À¡£