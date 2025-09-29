◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前４時１０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。レギュラーシーズンは最終戦。本塁打王争いは、シュワバー（フィリーズ）を２本差で追う立場だが、自己最多となる５５号に期待だ。フィリーズも本拠地・ツインズ戦がほぼ同時刻にプレーボール予定となっている。

２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放って試合を決めた。ベッツ、フリーマンら一部の主力が欠場した２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦もフル出場。本塁打は出なかったが、四球を選んで３０試合連続出塁として、今季２０個目の盗塁となる二盗も決めた。昨季に続く「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成した。前日２７日（同２８日）はポストシーズンも見据えて休養目的で欠場した。

２日後の３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートするが、本塁打王争いも目が離せない。レギュラーシーズン最終戦を前にしてシュワバーが５６本、大谷が５４本。前日に欠場したことで、個人タイトルよりも今後のチームの戦いを見据えた今季は４度の１試合２発がある。２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続キングへは厳しい状況になっている。

マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手（２７）。昨季１２勝を挙げてブレイクした右腕で、今季はここまで１７登板で４勝５敗、防御率５・５３をマークしている。大谷は６打数２安打で本塁打は放っていない。

大谷は前日２７日（同２８日）終了時点でチーム１６１試合中、チーム最多１５７試合に出場。５４本塁打（リーグ２位）、１０１打点（同６位）、打率２割７分９厘（同１３位）、２０盗塁（同１７位タイ）、１４４得点（同１位）、出塁率・３９０（同３位）、長打率・６１６（同１位）、ＯＰＳ１・００６（同１位）をマークし、３年連続４度目となるＭＶＰ候補にも挙がっている。

マリナーズにはすでに６０本塁打を放ってア・リーグ本塁打王争いでトップに立っているカル・ローリー捕手（２８）が所属。２２年にジャッジ（ヤンキース）が樹立した６２本のリーグ記録にもあと２本と迫っており、両リーグを代表するスラッガー２人のレギュラーシーズン最終戦の直接対決に注目が集まっている。マリナーズもすでに２００１年以来２４年ぶりとなるア・リーグ西地区優勝を決めている。