ソフトバンクがパ・リーグ優勝記念グッズ“金の玉”販売、お値段は球団史上最高額の…

プロ野球・福岡ソフトバンクホークスは、通算23回目のリーグ優勝記念で「純金グッズ」を販売中だが、同球団史上最高額となる“金の玉”が話題を呼んでいる。お値段は2300万円（税込み）だ。



今回販売を開始した「純金グッズ」のラインアップは、「玉」「箸」「一粒万倍銭」の3種類。それぞれリーグ優勝ロゴ箔入りの木箱が付いている。



価格は優勝回数の「23」にちなんだ金額で、「玉」は2300万円。ほか「箸」は230万円、「一粒万倍銭」は23万円。



この優勝記念グッズに、X（Twitter）などネットでは「金の玉…」「神々しい金の玉…」「2300万円の金の玉…」「これは紛れなく金の玉…」「箸もなにげに金の棒状の…」などの声が上がっている。