◇セ・リーグ 阪神2-4中日（2025年9月28日 甲子園）

阪神・伊原のボールが、捕手・坂本の構えるミットへ狂いなく届く。持ち味の制球力がさえ、6回4安打1失点。白星こそ逃したが、シーズン最終盤で与えられた先発機会で、しっかりと結果を残した。

「立ち上がりにバタバタしましたけど、最少失点でしのいで、リズムに乗れた」

初回こそ1失点も、そこから立て直した。2回以降はわずか1安打無失点。2〜4回は3イニング連続3者凡退に仕留めた。9回に岩崎が逆転を許し、6月8日オリックス戦以来の6勝目こそ目前で逃したものの、ポストシーズン（PS）での先発候補に名乗りをあげる投球を披露。それでも「行けと言われたところで行けるようにするだけ」と今後へ向け、さらに気を引き締めた。

中日・金丸とのマッチアップ。昨年ドラフトで阪神が金丸の抽選を外した結果、1位指名されたのが伊原だ。投げ合いには注目が集まるが、「特別な意識はない」と打者との対決に集中して臨む。ただ…ポツリとつぶやいたことがある。「打席ではじっくり見たい。すごい投手なんで、勉強になると思う。おまけでヒット打てたらいいですよね」。この日の1打席目、2球で追い込まれてから粘り、6球目のスライダーを中前打。一塁塁上では口角が上がった。「おまけ」が付いた狙い通りの打席を送ったことは、投手として大きな収穫となったはずだ。

新人王への後押しとして先発起用してくれた藤川監督からは、この日も「全球団の新人で唯一、1位のチームにいて、レギュラーシーズンを走りきったことは、すごく価値がある」と賛辞を受けた。入団当初から目標とする新人王へ、そしてPSでの先発機会へ前進した1日になった。 （松本 航亮）