しなこプロデュース♡Pinacoのとぅるりんパックがドンキで新発売
しなこがプロデュースするビューティ＆雑貨ブランド〈Pinaco（ピナコ）〉から、親子で楽しめる「おめめが花咲くとぅるりんパック」が9月26日（金）より全国のドン・キホーテで発売開始♡1シート15ml×4枚入りで税込1,760円。敏感肌パッチテスト済みで、肌にやさしくうるおいを与えながら可愛いお花デザインを楽しめます♪
とぅるとぅるシートでお花のプリンセス気分
ピュアコットン100％のとぅるとぅるシートにプリントされたかわいいお花やリボンは、しなこ本人のデザイン♡
お肌にのせた瞬間、やさしく密着し、まるでお花のプリンセスのような気分を楽しめます。オトナも子どもも一緒に使えるデザインで、スキンケア時間がもっとワクワクに♪
うるおい成分で肌も喜ぶ使用感
可愛いだけでなく、5種類のセラミドやCICA成分¹配合で肌を整え、ふんわりすこやか肌へ♡乾燥や紫外線でゆらぎやすい*²デリケート肌にもやさしく、親子で過ごすスキンケアタイムにぴったりです。
敏感肌パッチテスト済みなので安心して使えます。
*セラミドNP、NS、AS、EOP、AP（整肌成分）
*¹アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、マデカッソシド（整肌成分）
*²乾燥や紫外線による一時的な肌状態
ドンキ限定オリジナルしなこシール付き
発売を記念して、数量限定のオリジナルしなこシール付きスペシャルバージョンも登場♡ドン・キホーテだけの特別仕様で、普段のスキンケアにちょっとした楽しみをプラス。
家族や友達へのギフトにもおすすめです。価格は税込1,760円で全国のドンキ店舗（一部除く）で順次販売開始です♪
しなこのPinacoで親子スキンケアをもっと楽しく
2025年9月26日(金)より全国のドン・キホーテで発売される〈Pinaco〉の「おめめが花咲くとぅるりんパック」は、税込1,760円。
ピュアコットン100％シートと5種のセラミド、CICA成分*¹配合で、親子で楽しめるかわいいスキンケアタイムを実現♡
ドンキ限定のしなこシール付きで、日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれます♪