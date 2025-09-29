のん「かわいすぎる若槻千夏さんと！」満面の笑みで寄り添う2ショット

女優・のん（32歳）が9月27日、公式ブログを更新。タレントの若槻千夏（41歳）との2ショットを公開し、ファンの注目を集めている。



この日、「先日の」と題してブログを更新。のんは絵文字を交えながら「かわいすぎる若槻千夏さんと！」と切り出し、両手を広げ赤いTシャツ姿の若槻と、ネイビーのミッキーマウスTシャツに黒のワイドパンツ、キャップというカジュアルな装いののんが満面の笑みで寄り添う2ショットや、若槻がプロデュースするアパレルブランド「WCJ」のブランドキャラクター「クマタン」とサンリオの「キティ」と手をつないだ3ショットを公開した。



そして、「WCJの展示会、楽しかったー」と「WCJ」の展示会に行ったことを報告し、「キュンが詰まっていた」と満足げな様子でつづった。



この投稿にファンから「かわいすぎ〜」「みんなかわいい」「みんな楽しそう」「手ｯ繋いでるの可愛すぎるー」「キュン キュン」「楽しさが伝わってきます」「どんな格好でも着こなしてしまいますね」などの声が寄せられている。