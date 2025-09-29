プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩漬け鶏の唐揚げ」 「人気！枝豆の簡単卵サラダ by保田 美幸さん」 「ブロッコリーとカブのスープ」 の全3品。
メインは鶏の唐揚げ。副菜に卵サラダと野菜スープを添えた子供も大人も楽しめる献立です。

【主菜】塩漬け鶏の唐揚げ
前日に味付けした鶏もも肉で手軽に作る唐揚げ。低温と高温で2度揚げするとカラリと揚がります。

©Eレシピ


調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：675Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  350g
  塩  3g
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1/2
  ショウガ汁  大さじ1
小麦粉  大さじ3
片栗粉  適量 揚げ油  適量 スダチ  1個

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な皮を取り除いてひとくち大に切り、塩をもみ込んで半日以上置く。

©Eレシピ


前日に漬けると当日の作業が楽です。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を120℃に予熱し始める。スダチは横半分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鶏もも肉の水分をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞をもみ込み、小麦粉をからめ、粉っぽさがなくなったら片栗粉をまぶす。

©Eレシピ


2. (1)を120℃に予熱した揚げ油に入れ、ゆっくりと火を通していったん取り出す。

©Eレシピ


3. (2)の揚げ油を180℃に予熱して鶏もも肉を戻し入れ、キツネ色になるまで揚げる。油をきって器に盛り、スダチを添える。

©Eレシピ



【副菜】人気！枝豆の簡単卵サラダ by保田 美幸さん


©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ゆで卵  2個
枝豆  1/2袋(100g)
  塩  小さじ1
玉ネギ  (みじん切り)1/8個分
マヨネーズ  大さじ1
ドライパセリ  適量 塩  適量

【下準備】

枝豆はサヤの両端を少し切り落とし、ボウルに入れて塩を加えてもみ、熱湯に塩ごと入れて3〜4分ゆでてザルに上げ、豆をサヤから出す。

©Eレシピ



【作り方】

1. ゆで卵は刻んでボウルに入れ、枝豆、玉ネギ、マヨネーズ、ドライパセリを加えて混ぜ合わせ、塩で味を調えて器に盛る。

©Eレシピ


お好みでレタスを添えても彩りがきれいです。

【副菜】ブロッコリーとカブのスープ
柔らかく火を通したブロッコリーとカブから甘みが感じられるやさしい味のスープです。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ブロッコリー  8房 カブ  2個
玉ネギ  1/4個
ベーコン  2枚
オリーブ油  大さじ1
水  400ml
ローリエ  1枚
塩  適量

【下準備】

ブロッコリーは小さな小房に分ける。カブは皮をむき、8つのくし切りにする。

©Eレシピ


玉ネギは粗いみじん切りにする。ベーコンは幅5mmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に玉ネギ、ベーコン、オリーブ油を入れ、中火でしんなりするまで炒める。

©Eレシピ


2. ブロッコリー、カブ、水、ローリエを加え、煮たったらアクを取り、火を弱めて鍋に蓋をし、10分蒸し煮にする。塩で味を調えて器に注ぐ。

©Eレシピ


いったん冷ますと味がなじみます。