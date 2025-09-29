【今日の献立】2025年9月29日(月)「塩漬け鶏の唐揚げ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩漬け鶏の唐揚げ」 「人気！枝豆の簡単卵サラダ by保田 美幸さん」 「ブロッコリーとカブのスープ」 の全3品。
メインは鶏の唐揚げ。副菜に卵サラダと野菜スープを添えた子供も大人も楽しめる献立です。
【主菜】塩漬け鶏の唐揚げ
前日に味付けした鶏もも肉で手軽に作る唐揚げ。低温と高温で2度揚げするとカラリと揚がります。
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：675Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 3g
＜調味料＞
酒 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1/2
ショウガ汁 大さじ1
小麦粉 大さじ3
片栗粉 適量 揚げ油 適量 スダチ 1個
前日に漬けると当日の作業が楽です。
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を120℃に予熱し始める。スダチは横半分に切る。
2. (1)を120℃に予熱した揚げ油に入れ、ゆっくりと火を通していったん取り出す。
3. (2)の揚げ油を180℃に予熱して鶏もも肉を戻し入れ、キツネ色になるまで揚げる。油をきって器に盛り、スダチを添える。
【副菜】人気！枝豆の簡単卵サラダ by保田 美幸さん
調理時間：15分
カロリー：172Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
枝豆 1/2袋(100g)
塩 小さじ1
玉ネギ (みじん切り)1/8個分
マヨネーズ 大さじ1
ドライパセリ 適量 塩 適量
お好みでレタスを添えても彩りがきれいです。
【副菜】ブロッコリーとカブのスープ
柔らかく火を通したブロッコリーとカブから甘みが感じられるやさしい味のスープです。
調理時間：25分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
玉ネギ 1/4個
ベーコン 2枚
オリーブ油 大さじ1
水 400ml
ローリエ 1枚
塩 適量
玉ネギは粗いみじん切りにする。ベーコンは幅5mmに切る。
2. ブロッコリー、カブ、水、ローリエを加え、煮たったらアクを取り、火を弱めて鍋に蓋をし、10分蒸し煮にする。塩で味を調えて器に注ぐ。
いったん冷ますと味がなじみます。
