　現地時間９月28日に開催されるラ・リーガの第７節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダは、昨季王者のバルセロナとアウェーで対戦する。

　この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。

　９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響だろう。セルヒオ・フランスコ監督は「問題ない」と強調していたが、まだ万全ではなく、勝負どころで投入されるとみられる。
 
　この報に、ファンからは次のような声が上がった。

「は？久保ベンチかよ」
「久保ベンチやんなんでなん」
「やっぱり監督の言うことは信用できなかった。まだ痛みがあるし『大丈夫』ではない」
「無理して足悪化してもダメなので仕方がない判断」
「見る前から解散」

　必ず出番は巡ってくるはず。かつて下部組織に在籍した古巣との一戦で、存在感を発揮できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

