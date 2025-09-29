「は？ベンチかよ」「なんでなん」久保建英が古巣バルサ戦でベンチスタート。ファンからは落胆の声「やっぱり監督の言うことは信用できなかった」
現地時間９月28日に開催されるラ・リーガの第７節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダは、昨季王者のバルセロナとアウェーで対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響だろう。セルヒオ・フランスコ監督は「問題ない」と強調していたが、まだ万全ではなく、勝負どころで投入されるとみられる。
この報に、ファンからは次のような声が上がった。
「は？久保ベンチかよ」
「久保ベンチやんなんでなん」
「やっぱり監督の言うことは信用できなかった。まだ痛みがあるし『大丈夫』ではない」
「無理して足悪化してもダメなので仕方がない判断」
「見る前から解散」
必ず出番は巡ってくるはず。かつて下部組織に在籍した古巣との一戦で、存在感を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「二度も蹴っただろ」久保建英がタックルを浴びたマドリーDFと試合後に衝突か 「口論になった」と現地報道
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我の影響だろう。セルヒオ・フランスコ監督は「問題ない」と強調していたが、まだ万全ではなく、勝負どころで投入されるとみられる。
この報に、ファンからは次のような声が上がった。
「は？久保ベンチかよ」
「久保ベンチやんなんでなん」
「やっぱり監督の言うことは信用できなかった。まだ痛みがあるし『大丈夫』ではない」
「無理して足悪化してもダメなので仕方がない判断」
「見る前から解散」
必ず出番は巡ってくるはず。かつて下部組織に在籍した古巣との一戦で、存在感を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「二度も蹴っただろ」久保建英がタックルを浴びたマドリーDFと試合後に衝突か 「口論になった」と現地報道