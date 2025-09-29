

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！

「バックドロップ最強超人を考えました！」というなすなかにし中西茂樹さん。あの「キラウエア落とし」を超絶する必殺技（フェイバリット）を持った超人を紹介します！

超人リストVol.48 ザ・ザイス

身長：190cm 体重：97kg 超人強度：60万パワー 出身：日本

――これは座椅子がモチーフになっている超人ですよね？

中西 私、家具店めぐりが大好きなんです。そこに展示されているソファーやベッドを「これは秒で寝れる！」「ゲームすんのに最適！」といろいろ試してみるのが楽しいんですよ。なかでも座椅子を見ることが多くて、そもそも座椅子は日本発祥の家具ですから、「これは超人化できる！」と考案したのが「ザ・ザイス」になります。とにかく、相手を座らせたら"勝確"とい最強超人です！

――どういった部分が最強なのでしょか？

中西 これは家具屋と同じです。ザ・ザイスが視界に入ると、相手はそこに座ってみたくなる。で、実際に座ると、とんでもなくリラックスできる。ザ・ザイスは、この"家具屋の理論"を応用して、相手をまずは自分の座椅子部分に座らせます。

――座らせただけでは試合が進行しないから、観客からブーイングなのでは？

中西 相手が座った瞬間に両腕でホールド。そのままバックドロップに持ち込みます。そもそも、ザ・ザイスは60万パワーもありますから、トップ超人でなければKOできる破壊力なのです。

――でも、ザ・ザイスは家具屋のソファーと違って、見た目がいかにもヤバそうなので、これは相手超人がうかつに座ることはないのでは？

中西 ザ・ザイスは催眠術を使うこともできます。「ここに座れば試合が有利になるで〜」「もちろん、無料やで〜」と相手に催眠術をかけて座らせます。この催眠術は後ろのヤツが行ないます。

――え!? これはふたり組の超人だったんですか？

中西 はい。座椅子部分と、その後ろの人によるサタンクロス系の超人です。



サタンクロス系超人とはいえ、ほぼほぼバックドロップ1本か......と思いきや意外な特技が

――サタンクロス系超人ってことは、「クアドラプルバスター」「昇技トライアングル・ドリーマー」のような超級必殺技（フェイバリット）もアリなのでは？

中西 無理です。基本、座椅子部分は"座り心地が良い"以外の特技がありません。そして、後ろの人はバックドロップしかできません。たまに、ベアバックをやる程度なんです。

――それ、向きが変わっただけ！ でも、60万パワーもあるわけですから、そこそこ戦えるんじゃないですか？

中西 60万パワーを投げ技と絞め技に全振りしてしまったので、ジャンプもままならない。なので、クアドラプルバスターも無理なんです。そこが、彼らがトップ超人に昇格できない理由でもあります。

――実は、タッグ戦なら最強説があるのでは？

中西 間違いなく最強です！ 相手をザ・ザイスに座らせて、あとは100万パワークラスのパートナーがボコボコにすれば即OKです。例えば、ブロッケンJr.が"ベル赤100連発"なんて攻撃も容易でしょう。

――それ、とでもなくつまらない試合になりそう......。

中西 問題はそこじゃありません！ ファイトマネーの分配で揉めるんです。お互い尊重し合っているサタンクロス系超人のザ・ザイスのファイトマネーは折半なので、金で揉めることはありません。しかし、ブロッケンJr.とは「座らせたのはおれらやろ！」「誰がベル赤100発も撃ったと思っとるんや!! １発１億や、ボケーッ！」とファイトマネーの分配で大揉め確定です。なので、タッグ戦は難しいでしょう。

――Jr.さんを金に汚いキャラにするのはやめてください！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社

なすなかにし中西茂樹考案超人「ザ・ザイス」