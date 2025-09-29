「どこ行っても褒められる！」【ユニクロ】おしゃれさんの「絶賛アイテム」
【ユニクロ】へ行くならコレが狙い目！ 今回は、おしゃれさんが絶賛している注目のアイテムをご紹介。Tシャツ感覚で使えてお手入れも楽にできるニットや、絶妙なカーブシルエットと色味が高見えするジーンズなど、プラスワンでセンスアップを狙えるアイテムが登場。
ヘビロテ確定かも！ 毎日着たくなりそうな優秀ニット
【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\1,990（税込・セール価格）
なめらかさと光沢感が特徴のレーヨンをブレンドしたセーター。Tシャツ感覚で着られて、きちんと見えするのが魅力です。「週6ユニクロを着る」という@shocogram__さんも「洗濯機でがしがし洗ってますがまったく型崩れしないしありがたい」とリコメンド。デイリーにヘビロテしたくなりそう。
一目惚れ級に可愛い主役級スカート
【ユニクロ】「シフォンティアードスカート / 丈長め」\1,990（税込・セール価格）※オンライン商品
「小花柄ではなく葉っぱのボタニカル柄が大人可愛くて一目惚れ」と、@shocogram__さんのハートをガッチリ掴んだのはこちらのスカート。裾の切り替えがボリューム感も演出し、一点投入するだけでコーデがパッと華やかな印象に。ウエストゴムで楽に穿けるのも嬉しいポイントです。
お値段以上！？の褒められジーンズ
【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）
程よくカーブを描くシルエットで、ミドル世代も気軽にトレンド感のあるカジュアルコーデを楽しめるジーンズ。穿き込んだようなエイジドウォッシュ加工がこなれ感を演出。@kumika_iiio2さんも「どこ行っても、めちゃくちゃええデニム穿いてるやん！ってめっちゃ言われるくらい高見え」と絶賛しています。
足元からおしゃれを底上げできるルーズソックス
【ユニクロ】「ルーズソックス / 3足組」\990（税込）
さりげないくしゅっと感がコーデのポイントに。@mi___.5さんが「今からの季節大活躍間違いない」とプッシュしているように、スニーカーやローファー、厚底シューズと合わせて、足元のおしゃれを楽しめるのが魅力。締め付けにくい履き口 & 消臭機能付きで、ストレスフリーにお出かけできそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では
@shocogram__様、
@kumika_iiio2様、
@mi___.5様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i