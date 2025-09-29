◆米大リーグ マリナーズ３―５ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦を欠場した。父親リスト入りした４月の２戦を含め、今季４度目。この試合を含めてレギュラーシーズンは残り２試合で、フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３２）との本塁打王争いでは２本差で追う立場だったが、休養を優先させて３０日（同１０月１日）からのポストシーズン（ＰＳ）を見据えた。大谷の思いを安藤宏太記者が見た。

大谷の２連覇への強い思いが上回った。試合開始の約３時間前に球団がスタメンを発表。指定席の１番に「ＯＨＴＡＮＩ」の名前はなかった。現在、５４発で０１〜０３年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目となる３年連続本塁打王へシュワバーとは２本差。逆転するには１打席でも多く立ちたいところだが、個人の名誉よりチームの世界一を優先した。

ロバーツ監督は試合前、いきさつを明かした。大谷に休養が必要かを問うと「彼は『それはあなたの判断です』と言った」と一任された。右足首の状態が万全でないエドマンをＤＨで起用したい首脳陣の思いもあり、大谷は欠場を受け入れた。「彼（翔平）はチームメートで打席が必要な人がいるかを気にしていた」と指揮官。３日後の３０日（日本時間１０月１日）から始まるＰＳへ向け、チーム事情を優先させた。

これまで多くの個人記録をつかんだ大谷だが、個人のタイトルに意欲を示すコメントを残したことはない。記憶に新しいのは、１６日のフィリーズ戦。シュワバーの目の前でアーチを放ったが、本塁打王争いには「全然何も感じていない」と言い切った。ＰＳに縁のなかったエンゼルス時代から一貫して、大谷の最大のモチベーションは「チームが勝つこと」だ。

この日の試合前はイチロー氏にあいさつに向かって約３分間談笑。その後ブルペン入りすると、約２００人のファンが見つめる中、３３球を投げた。途中からはスミスが打席に立ち、クイックで投げるなどより実戦的な投球練習。ＰＳのワイルドカードシリーズではスネル、山本に続いて第３戦の登板が有力視される。

レギュラーシーズン最終戦の２８日（同２９日）は出場する見込み。今季は１試合２発が４度あり、シュワバーが不発なら２発を放てば追いつき、昨季９月１９日以来の１戦３発なら一気に逆転する。試合前にはいつもより笑顔も多く、リラックスした雰囲気を見せた大谷。今季４度目の欠場を前向きに捉え、リスタートを切る。（安藤 宏太）