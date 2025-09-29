DEAN & DELUCAの秋♡紫芋ココナッツラテ＆安納芋ティーラテ新発売

秋の訪れを告げる、DEAN & DELUCAのシーズナルドリンクが今年も登場しました。紫芋や安納芋を贅沢に使った2種類のラテ、さらに完熟バナナをベースにした濃厚フレッシュジュースが期間限定でラインナップ。見た目にも華やかで、飲むスイーツのように楽しめる一杯は、この季節だけの特別なご褒美です。心まで満たされる秋のひとときを、カフェやマーケット店舗で味わってみませんか？

秋限定♡紫芋＆安納芋ラテ

まず注目は秋らしさ満点のさつまいもラテ2種。

「紫芋ココナッツラテ」（720円 税込778円）は、鮮やかな紫芋とココナッツミルクを合わせたまろやかで濃厚な味わい。エスプレッソフォームを浮かべ、スイーツ感覚で楽しめます。

「安納芋ティーラテ」（720円 税込778円）は、紅茶と濃厚安納芋ペーストを重ね、焼き芋エスプーマやカラメルソースをトッピングした贅沢仕立て。

シナモンがアクセントになり、秋の深みを感じる香り高い一杯です。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

秋フルーツ♡濃厚バナナジュース

ラテとともに登場するのは、秋フレーバーをまとったフレッシュジュース。

「バナナ＆アーモンドミルクジュース」（690円 税込745円）は、完熟バナナを贅沢に使い、アーモンドミルクとメープルシロップをブレンド。香ばしさとまろやかさが調和します。

「バナナ＆パンプキンジュース」（690円 税込745円）は、国産かぼちゃのピューレにバナナを合わせ、スパイスの効いたリッチな味わい。時間とともに濃厚さが増し、秋ならではの一杯を楽しめます。

販売期間と取扱店舗

販売は**2025年10月2日（木）～10月31日（金）**までの期間限定。

カフェ店舗全店、またマーケット店舗（六本木/有楽町/新宿/恵比寿/広尾/八重洲/アトレ川崎/たまプラーザ/シァル横浜/名古屋/京都/岡山/アミュプラザ博多）で取り扱われます。

秋だけの贅沢な味わいをぜひこの機会に。

秋のご褒美ドリンクで心ほどける時間を

旬の素材を贅沢に使ったDEAN & DELUCAの秋限定ドリンクは、紫芋や安納芋の濃厚な甘さと、バナナやかぼちゃの自然な風味を堪能できる特別なラインナップ。

ホットで心まで温まりたいときも、アイスで軽やかに味わいたいときもぴったりです。秋のひとときを彩るご褒美ドリンクで、大切な時間を楽しんでみませんか？