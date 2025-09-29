ふわっ、ほくっ……やさしい甘さにうっとり♪『さつまいもの蒸しパウンドケーキ』
秋に食べたくなるものといえば……、〈さつまいも〉！
スイートポテトやきんつばなど、いろいろなおやつに変身してくれますが、ふんわり柔らかな蒸しケーキと合わせて、やさしい甘さとほくほく感を引き立たせるのも◎。
ざっくりつぶしたさつまいもを生地に混ぜ、さらに角切りにしたものも具に使って、いろいろな食感を楽しみます。
『さつまいもの蒸しパウンドケーキ』のレシピ
材料（約18×6×高さ6cmのパウンド型1台分）
さつまいも……1本（約250g）
〈粉類〉
薄力粉……120g
てんさい糖……20g
ベーキングパウダー……小さじ1と1/2
塩……ひとつまみ
レーズン……30g
ラム酒……大さじ2
メープルシロップ……大さじ3
豆乳（成分無調整）……120ml
下準備
・小さめのボールにレーズンとラム酒を入れ、レーズンが柔らかくなるまで一晩おき、ラムレーズンを作る。
・さつまいもはよく洗い、蒸気が上がったせいろ（または蒸し器）に入れ、柔らかくなるまで20〜30分蒸す。取り出し、100gは皮つきのまま1.5cm角に切る。
・オーブン用シートを型よりひとまわり大きく切り、底に合わせて折り目を入れ、四隅に切り込みを入れて型に敷く。
作り方
（1）さつまいもをつぶす
下準備で切らなかったさつまいも150gをボールに入れ、フォークでざっとつぶす。メープルシロップを加え、さらにつぶしながら混ぜる。泡立て器に持ち替えて豆乳を少しずつ加え、さつまいもをつぶしながら全体をなじませる（細かい粒は残っていてOK）。
（2）粉類と混ぜる
薄力粉を別のボールにふるい入れ、残りの粉類の材料を加えてゴムべらでざっと混ぜ、均一にする。（1）を加え、さっくりと混ぜる。7割くらい混ざればOK。
（3）さつまいもとラムレーズンを加える
ラムレーズンを（2）のボールに加える（レーズンによってラムを全量吸っていない場合もあるので、残っているラムは好みで加えても加えなくてもOK）。角切りのさつまいもを仕上げ用に少量取り分け、残りをボールに加え、さっくりと混ぜて全体をなじませる。
（4）型に入れて蒸す
下準備した型に生地を入れ、取り分けたさつまいもを散らす。蒸気の上がったせいろ（または蒸し器）に入れ、30〜35分蒸す。中央に竹串を刺してみて、生っぽい生地がついてこなければ蒸し上がり。オーブン用シートごと型からはずし、粗熱を取る。
ふたを開けた瞬間、ふわっと甘い湯気が立ち込めてうっとり♪
今回は、一晩漬け込んだラムレーズンを使った大人味にしましたが、お酒が苦手ならラムを抜いてもOK！
ほかほかの蒸したてもちろん、さめてもおいしくいただけるので、どちらも試してみて。