ふわっ、ほくっ……やさしい甘さにうっとり♪『さつまいもの蒸しパウンドケーキ』

秋に食べたくなるものといえば……、〈さつまいも〉！

スイートポテトやきんつばなど、いろいろなおやつに変身してくれますが、ふんわり柔らかな蒸しケーキと合わせて、やさしい甘さとほくほく感を引き立たせるのも◎。

ざっくりつぶしたさつまいもを生地に混ぜ、さらに角切りにしたものも具に使って、いろいろな食感を楽しみます。

材料（約18×6×高さ6cmのパウンド型1台分）

さつまいも……1本（約250g）

〈粉類〉

薄力粉……120g

てんさい糖……20g

ベーキングパウダー……小さじ1と1/2

塩……ひとつまみ

レーズン……30g

ラム酒……大さじ2

メープルシロップ……大さじ3

豆乳（成分無調整）……120ml

下準備

・小さめのボールにレーズンとラム酒を入れ、レーズンが柔らかくなるまで一晩おき、ラムレーズンを作る。

・さつまいもはよく洗い、蒸気が上がったせいろ（または蒸し器）に入れ、柔らかくなるまで20〜30分蒸す。取り出し、100gは皮つきのまま1.5cm角に切る。

・オーブン用シートを型よりひとまわり大きく切り、底に合わせて折り目を入れ、四隅に切り込みを入れて型に敷く。

作り方

（1）さつまいもをつぶす

下準備で切らなかったさつまいも150gをボールに入れ、フォークでざっとつぶす。メープルシロップを加え、さらにつぶしながら混ぜる。泡立て器に持ち替えて豆乳を少しずつ加え、さつまいもをつぶしながら全体をなじませる（細かい粒は残っていてOK）。

（2）粉類と混ぜる

薄力粉を別のボールにふるい入れ、残りの粉類の材料を加えてゴムべらでざっと混ぜ、均一にする。（1）を加え、さっくりと混ぜる。7割くらい混ざればOK。

（3）さつまいもとラムレーズンを加える

ラムレーズンを（2）のボールに加える（レーズンによってラムを全量吸っていない場合もあるので、残っているラムは好みで加えても加えなくてもOK）。角切りのさつまいもを仕上げ用に少量取り分け、残りをボールに加え、さっくりと混ぜて全体をなじませる。

（4）型に入れて蒸す

下準備した型に生地を入れ、取り分けたさつまいもを散らす。蒸気の上がったせいろ（または蒸し器）に入れ、30〜35分蒸す。中央に竹串を刺してみて、生っぽい生地がついてこなければ蒸し上がり。オーブン用シートごと型からはずし、粗熱を取る。

ふたを開けた瞬間、ふわっと甘い湯気が立ち込めてうっとり♪

今回は、一晩漬け込んだラムレーズンを使った大人味にしましたが、お酒が苦手ならラムを抜いてもOK！

ほかほかの蒸したてもちろん、さめてもおいしくいただけるので、どちらも試してみて。

（『オレンジページ』2024年12月2日号より）